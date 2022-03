"Chumel" Torres arremete de nueva cuenta contra la revocación de mandato de AMLO, esto dijo

El influencer “Chumel” Torres opinó sobre la consulta de revocación de mandato impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ha dado “poca difusión” al ejercicio; el también comunicador dijo que en realidad sí hubo, pero que el asunto no es del interés de las personas.

“Señor, todo mundo se enteró. Pero a todo mundo se nos hace una tontada sin propósito”, escribió Torres en su cuenta de Twitter. También compartió sus ideas acerca del Tren maya: “Votar por alguien que promete puras pendejadas cuesta. Vivos pa’ la otra”, posteó.

Hace unos días, López Obrador “destapó” a “Chumel” Torres como posible “candidato presidencial” de la oposición para 2024. “Ni lo conocía yo, pero ahora me voy a fijar más de él, no vaya a pensar que lo voy a perseguir, pero es el ideólogo del conservadurismo... como ya no les ayuda Brozo, es Chumel”, fue parte del comentario de AMLO.

¿Cuándo es la revocación de mandato?

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México declaró este miércoles por unanimidad válidos y definitivos el padrón electoral y la lista nominal de electores a utilizarse en el proceso de consulta de revocación de mandato presidencial, a celebrarse el 10 de abril y que será de 92 millones 823 mil 216 de ciudadanos.

Además, recordó que, para facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de revocación, el Consejo General del INE aprobó que las credenciales que perdieron vigencia el 1 de enero de 2022 "sí podrán ser utilizadas en dichos procesos, al igual que en los comicios locales de este año".

López Obrador ha criticado en las últimas semanas al INE, organismo al que acusó de no querer hacer promoción de la consulta de revocación de mandato. La consulta, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque el propio presidente mexicano la impulsa, por lo que la oposición le ha acusado de "una campaña permanente" para movilizar a sus bases.

Con información de EFE