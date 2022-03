José Luis 'el Puma' Rodríguez rompió el silencio sobre su supuesto hijo no reconocido

José Luis Rodríguez González, más conocido como “El Puma” nació en Caracas, Venezuela el 14 de enero de 1943. A sus 79 años, el cantante, actor y productor es uno de los referentes de la música latina. El Puma, además de su carrera artística es conocido por su vida personal donde tiene muchos hijos producto de varias relaciones. Sin embargo, tendría un hijo no reconocido. Sobre esto, el cantante venezolano opinó al respecto.

Hace algunos años, el Puma Rodríguez tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmón. En los años 90, el autor de ‘Agarrénse de las manos’ fua diagnosticado con fibrosis pulmonar donde los síntomas no tardan en aparecer. Fue el propio cantante quien dio detalles y dijo: “Empecé con esto en el 200 cuando no podía llegar al tono y ahí entré en declive”. La fibrosis pulmonar es una enfermedad que no tiene cura y su tratamiento consiste en actividad física, dieta saludable y trasplante, que fue lo que hizo El Puma.

El Puma Rodríguez. Fuente Instagram @elpumaoficial

Con sus 79 años, el Puma Rodríguez ha trascendido fronteras con su música. Hace poco, en un portal fake de noticias salió la información que el artista venezolano había fallecido. Si bien la salud de Rodríguez ha tenido complicaciones, se encuentra en buen estado y de a poco va regresando a los escenarios para brindar sus shows. Esta falsa noticia alertó a los fanáticos, pero luego se tranquilizaron al ver que el cantante se mantenía activo en su cuenta de Instagram donde posee más de 350 mil seguidores.

El Puma no solo es noticia por su música y su talento, sino que además su vida personal también sale a la luz. Actualmente, no tiene muy buena relación con sus hijas mayores Lilibeth y Liliana Rodríguez ya que desde hace varios años no se habla. Con su actual pareja, Carolina Pérez, tuvo otra hija y se trata de Génesis Rodríguez con quien sí tiene una buena relación, quizás el motivo de la ruptura con las hijas más grande.

El Puma Junior. Fuente Instagram @elpumajunior

Pero, al parecer, El Puma Rodríguez tendría un hijo reconocido, el cual sorprende por su parecido físico al cantante. Se trata de El Puma Junior, quien comparte la misma pasión por el canto que su padre. Sobre esto, el cantante de 79 años aclaró en su momento que se trata del hijo de su hermano Oswaldo quien vive en Venezuela. “Si mi hermano lo reconoció quiere decir que lleva el apellido y si quiere cantar, bienvenido sea”.