Thalía sufre graves quemaduras en su cuerpo por asolearse sin bloqueador: VIDEO

El pasado fin de semana, Thalía enloqueció a sus seguidores en redes sociales debido a que recordó a su emblemático papel de “Marimar” y se divirtió como niña en las aguas de la costa este de Estados Unidos, sin embargo, todo parece indicar que en medio de tanta diversión se le olvidó ponerse bloqueador y terminó sufriendo severas quemaduras en su piel que causaron alarma entre sus seguidores.

“Marimar 4ever” escribió la querida actriz y cantante en una de sus publicaciones del pasado fin de semana en las que se le pudo ver utilizando un traje de baño completo de color azul marino que tenía la característica de estar sumamente entallado por lo que pudo presumir su estilizada figura. En otra publicación Thalía dejó en claro que el mar es uno de sus lugares favoritos pues estuvo divirtiéndose aventándose clavados desde un yate.

Thalía muestra quemaduras

Luego del intenso y divertido fin de semana que pasó, Thalía mostró a sus seguidores que no todo salió como esperaba pues terminó con varias zonas de su cuerpo severamente afectadas por el sol pues así se pudo ver en una foto y un video que compartió en su perfil oficial de Instagram donde mostró los efectos adversos de haberse expuesto por un tiempo prolongado a los rayos del sol.

“Ffffffff@&! ouch”, escribió la también actriz para acompañar la foto y el video donde muestra sus quemaduras. Cabe mencionar que, pese a lo aparatoso de las imágenes, todo parece indicar que no fue nada de consideración pues en las imágenes difundidas la intérprete de “Arrasando” se mostró sumamente sonriente, no obstante, no pudo evitar que sus fans y algunas de sus amistadas le externaran su preocupación, incluso, algunos se encargaron de compartirle algunos remedios caseros para que pudiera lidiar de mejor manera con la irritación de su piel.

Thalía nada con cocodrilos

Otro de los motivos por lo que Thalía se convirtió en tendencia durante el fin de semana es que la cantante demostró ser una gran amante de las emociones fuertes pues resulta que se animó a nadar en aguas donde habitan cocodrilos pues así lo presumió en una serie de publicaciones donde se pueden leer las advertencias sobre la presencia de estos animales, sin embargo, mostró orgullosa sus fotos desde el agua y sin miedo a ser atacada por alguno de estos imponentes lagartos.

