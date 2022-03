¡Que tierno! Esto fue lo que hizo Carlos Rivera con los 3 millones de pesos que ganó en La Academia

A 18 años de que Carlos Rivera fuera el triunfador de la tercera temporada de La Academia, el también actor, reveló cuánto ganó y qué fue lo que hizo con el premio del reality show que lo lanzó a la fama.

Carlos Augusto Rivera Guerra, mejor conocido en el medio como "Carlos Rivera", es originario de Huamantla, Tlaxcala, estado de donde emigró para conseguir su sueño y para el cual, contó con el apoyo incondicional de su mamá y su hermana.

Ya que, a pesar de que la convicción y el talento de Carlos Rivera eran muy grandes, había un obstáculo que le pudo haber impedido continuar en la competencia musical; el dinero.

En La Academia se pedía a los concursantes tener cinco cambios de vestuario por programa, lo cual resultaba incosteable para el intérprete de 'Recuérdame', sin embargo, fueron su mamá y una de sus hermanas quienes hicieron todo para proporcionarle lo que él necesitaba.

"Yo entro a la Academia y nos pedían un montón de cosas, nos pedían cinco cambios casuales y no teníamos dinero, y me dice (su hermana) 'ten, es lo de este mes' y con eso yo alcanzo a comprar para lo que me faltaba", reveló Carlos Rivera para 'No hagas lo fácil'.