Jimena Sánchez da cátedra de cómo lucir mom jeans de manera espectacular | FOTO

Con el paso de los años, Jimena Sánchez se ha consolidado como una de las conductoras del periodismo deportivo más conocidas a nivel nacional, pues sin duda su carisma, conocimiento y belleza hacen que la gente la amen; también es una de las modelos más buscadas en redes sociales, principalmente en Instagram, donde suele subir fotografías en las que presume su figura.

En esta ocasión, la nacida en la Ciudad de México posó con un atuendo ideal para la primavera. Se trata de una blusa estilo halter color negro con unos jeans mom, los cuales han estado en tendencia desde hace ya varios años, pues son muy cómodos para estos días calurosos.

Jimena es el crush de muchísimos, pero en octubre de 2021, rompió los corazones de muchos de sus seguidores al anunciar que dejó de ser una mujer soltera, ya que se casó con un hombre conocido como “Tis Zombie”, de quien se desconoce su nombre real, pero se sabe que está involucrado en la industria musical, ya que es cantante y productor.

Jimena Sánchez, toda una figura de redes sociales y la televisión

Jimena Sánchez nació en la Ciudad de México, pero se crió en Veracruz; después decidió regresar a la capital de la República para estudiar interpretación en la Escuela de Actuación Casa Azul; sin embargo, abandonó sus estudios porque comenzó su carrera profesional antes de que eso sucediera.

Participó en diferentes medios, su gran salto se dio en el momento en el que llegó a Fox Sports; ahí ganó millones de seguidores que reconocían su belleza y su espectacular figura. Además es muy activa en las redes sociales, en donde tiene millones de seguidores y por muchos es considerada como una “influencer”.

La foto de Jimena causó furor entre sus fans, quienes de inmediato no tardaron en reaccionar y llenar la caja de comentarios de halagos. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues hace unas semanas se pensó que podría estar embarazada, pero no es así, aunque no ha descartado que esto pase en el futuro.

