¿Ángela Aguilar es esotérica? Estos son algunos amuletos que utiliza cuando sale de gira

Ángela Aguilar es llamada “La princesa del regional mexicano”, un mote que se ganado con base en su esfuerzo y dedicación, pero sobre todo por la gran voz que posee en la que cualquier canción que interpreta se vuelve un gran éxito.

La joven de 18 años acaba de arrancar su gira en solitario de nombre “Mexicana Enamorada” y también comparte algunas fechas con su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar en “Jaripeo sin fronteras”.

La cantante tiene algunos amuletos de la suerte, verlas e incienso que tiene en su camerino a la hora de sus presentaciones, en un video que circula en redes sociales se aprecia como la intérprete de “En realidad”, explica el olor y algunos detalles del lugar en el que se viste y arregla antes de salir al escenario.

En las imágenes que hay en la red menciona que para la ambientación del espacio tiene varias veladoras y específicamente menciono que hay un incienso con olor a palo santo.

También tiene un plato con varios cuarzos, estos son utilizados como joyas o amuletos de buena suerte en diversas vertientes del esoterismo. “Son mis piedritas todas tienen un significado especial que nos les voy a contar porque si no, no sería especial, me acompañan en mis giras”, explicó.

Otra de las cosas que mencionó es que prefiere las flores blancas, cabe señalar que según páginas de floristas representan la pureza, abundancia, la inocencia, la paz y la elegancia.

Y aunque no está relacionado con la energía y ambientación la estrella también hizo mención a que prefiere tener cerca algunos alimentos como fruta para los momentos que le da hambre.

