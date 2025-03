Marimar Vega y Martín Altomaro protagonizan la serie “Bienvenidos a la familia”

Con toda una vida en los escenarios, Marimar Vega y Martín Altomaro están abiertos a la llegada de nuevos talentos, aunque no siempre vienen de escuelas de actuación, ya que consideran que lo importante es que lleguen con actitud y dispuestos a aprender. Así lo vivieron en la nueva serie “Bienvenidos a la familia”, donde comparten créditos con Ana Layesvka, Erick Elías, Hernán Del Riego, Arturo Beristáin, Erika Buenfil y el influencer Jezzini.

Ante este desempeño, Vega señaló que nadie le puede cerrar las puertas, porque en todo momento lo vieron con ganas de trabajar y hacer las cosas bien: “Escuchaba y proponía. Estaba tan ilusionado… Eso siempre será bienvenido”.

Para Altomaro, la actitud es lo más importante, incluso cuando él entra a otras áreas que no tienen que ver con su profesión, siempre trata de hacerlo con respeto y humildad, como cuando ha conducido algunos programas.

Pese a todas los problemas que tiene, cuando “Cristina” por fin paga el departamento, se lo quitan por una deuda que su papá (Beristáin) tenía, cuando va a reclamarle, le da un infarto y se muere, junto a su madrastra (Buenfil) se da cuenta que no les heredó nada, y harán todo para cambiar el testamento.

Mientras que Vega agregó: “Ella está acostumbrada a otro tipo de ambiente y aquí llegó y vio que todos éramos amigos, sintió que todos la acogimos y se notó en su trabajo”.

Sobre su personaje, es la primera vez que Marimar interpreta a una madre de familia y se inspiró en una amiga a la que siempre ve “haciendo malabares” para poder trabajar, mantener a sus hijos, ver a sus amigas y ser mujer. Este ritmo se ve reflejado en la serie, ya que todo el tiempo tanto su papel como la historia van a gran velocidad.

“De aprendizaje me deja agradecimiento a los padres, porque uno muchas veces no sabemos todo lo que hacen por nosotros. Gracias a todas las madres solteras o no, porque se esfuerzan mucho por sus hijos”, finalizó Vega.