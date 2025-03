Alex Ibarra, actor de “Gotita de amor”, revela que padece enfermedad neurológica incurable

Alejandro Ibarra es uno de los actores más destacados en la industria y posee una extensa carrera tanto en televisión como en teatro; sin embargo, no ha sido fácil para él debido a su estado de salud ya que padece una enfermedad neurológica incurable que afecta sus cuerdas vocales.

El actor, de 51 años de edad, ha participado en importantes proyectos como la telenovela “Gotita de amor”, “Las tontas no van al cielo”, “Atrévete a soñar”, “La tempestad”, “De que te quiero, te quiero”, “Enamorándome de Ramón” y, la más reciente, “Marea de pasiones”. Aunque desde los 20 años fue diagnosticado con una enfermedad que afecta el funcionamiento de sus cuerdas vocales.

En entrevista para el programa "Hoy", Alex Ibarra habló sobre su estado de salud ante la disfonía espasmódica con la que fue diagnosticado a los 20 años de edad. Indicó que, aunque no afecta del todo sus actividades, sí tiene días malos y debe someterse a un doloroso tratamiento con bótox que se inyecta directo en las cuerdas vocales.

“Es muy simple. Tengo una enfermedad neurológica que afecta las cuerdas vocales, es para siempre, no se va a quitar. No me voy a morir por eso, estoy bien, pero a veces tengo días muy buenos donde puedo comunicarme y hay días que los tengo muy malos, pero ahí voy, la llevo, pero no se va quitar", dijo.