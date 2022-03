"¡Nido de hipócritas!": Nataly Gutiérrez explota contra Zudikey y Pato en Exatlón All Stars

La competencia en “Exatlón All Star” avanza y en la semana siete la dificultad ha incrementado ante el cansancio de algunos atletas, algo que estaría generando roces entre los integrantes del equipo rojo que esta vez protagonizaron más de un pleito poniendo en riesgo su estancia.

El reality show cierra la semana siete con duelo de eliminación y crece la tensión en el equipo rojo, donde los conflictos continúan y han salido de los circuitos de competencia para llevar a sus integrantes a confrontarse sobre cuestiones personales.

El equipo rojo se unió para enfrentar a Mati Álvarez por la supuesta preferencia que existe por Evelyn Guijarro, su rival del equipo azul, aunque el vínculo duró poco pues durante la competencia se reflejaron una vez más los problemas que existen entre ellos y que inyectó presión.

El desempeño del equipo rojo ha sido cuestionado por los fans de “Exatlón All Star”, quienes aseguran que los atletas no han dado su mejor esfuerzo y, por ello, no han logrado obtener resultados positivos dando a su equipo más tensión.

Nataly Gutiérrez explota

Durante la primera ronda el equipo azul se puso a la cabeza ganando el primer punto para su equipo, esto incrementó la tensión entre los integrantes del rojo que puntualizaron en el poco apoyo que existe entre ellos y la rivalidad que se puede respirar en el ambiente.

Algo que se vio reflejado en la actitud de Nataly Gutiérrez quien perdió en la ronda contra Evelyn Guijarro y esto la enfureció, aunque se desquitó con su Zudikey Rodríguez y Pato Araujo que intentan animarla gritándole "actitud".

Gutiérrez arremetió contra ellos y los llamó "nido de hipócritas" por el poco apoyo que existe en el equipo y la rivalidad que se ha desarrollado, algo que los llevaría a realizar estrategias individuales para intentar conservar su lugar en la competencia.

