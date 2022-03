Calibre 50: la canción que Pepe Aguilar y la Banda MS rechazaron y ahora es un éxito

Calibre 50 es una de las bandas más exitosas en el género regional mexicano. Algunas de sus canciones se han convertido en himnos para millones de personas que escuchan su música en México y Estados Unidos. Algunos ejemplos son “Si te pudiera mentir” y “Cuidando el territorio”.

Pero hay algunos éxitos que no tuvieron un camino tan sencillo como esos. Eden Muñoz compuso una canción que fue muy bien recibida por el público, pero antes fue rechazada por varios artistas. Se trata de "A la antigüita", un tema que ahora es conocido y cantado por millones de personas, pero que en su momento tuvo comienzos muy complejos.

Muñoz la escribió y se la ofreció a artistas de la talla de Pepe Aguilar y la Banda MS, pero en ambos casos fue rechazada.

La canción fue rechazada por Pepe Aguilar y Banda MS

FOTO: Archivo

La canción fue rechazada por Pepe Aguilar

Eden Muñoz explicó que él mismo fue quien escribió la canción, en una época en la que la agrupación que lideraba no estaba grabando temas. Por eso decidió compartirla con algunas celebridades que conocía, para que la hicieran suya.

Pero a pesar de varios intentos en vano, no pudo colocarla. Entre sus intentos se encunetran cantantes como Pepe Aguilar y la Banda MS, que le dijeron que no a ese tema.

El éxito de la canción de Edén Muñoz fue tal, que unos años después, el propio Pepe Aguilar le escribió para decirle que estaba arrepentido de no haberse quedado con el tema y grabarlo él mismo. Según el ex Calibre 50, en ese momento se dio cuenta de algo que le dijo el padre de Ángela Aguilar, que explicó que hay cosas que no son para uno y es mejor esperar que forzar a algo que no está en el destino.

SEGUIR LEYENDO:

Horarios del Vive Latino 2022 para este domingo 20 de marzo y dónde ver la transmisión EN VIVO

5 películas de acción de Netflix protagonizadas por mujeres para maratonear este fin de semana

La serie "Amsterdam" muestra las dificultades de la vida en pareja