Ángela Aguilar homenajea a Flor Silvestre en su debut como solista | VIDEO

La talentosa y espectacular Ángela Aguilar está de gira por tierras californianas y desde allá nos da muestras de elegancia y clase con sus atuendos hermosos y carisma al momento de subir al escenario, pero también nos ofrece la oportunidad de rendir homenaje a su legado.

La intérprete de “En realidad” aprovechó su paso por tierras californianas para rendirle homenaje a su famosa abuelita, la siempre bella cantante y actriz, Flor Silvestre, matriarca de la dinastía Aguilar y columna vertebral de la familia forjada junto con Antonio Aguilar, el famoso “Charro de México”.

Ángela, mostró un atuendo bellísimo en color rojo en esta su primera noche en California para rendir homenaje a su abuela con temas que son parte de la discografía de toda la vida de la otrora cantante de ranchero.

Agradecen el homenaje

Desde luego, sus fans no tardaron en darle cientos de reacciones a través del canal del programa “El gordo y la flaca”, sitio en el que se subió el video en el que aparece la jovencita, haciendo lo que mejor sabe hacer y con su abuela en el fondo del escenario.

No cabe duda, que la belleza no está peleada con el talento y la elegancia y Ángela es un ejemplo de ello, resaltando su calidad vocal y el carisma que muy pocos tienen; además no es poca cosa subir al escenario y cantar con el corazón en pos de rendirle pleitesía a su abuela, quien es considerada una de las mejores cantantes de música vernácula en nuestro país y en distintas partes del mundo.

SEGUIR LEYENDO:

Ángela Aguilar derrocha estilo con estos 3 vestidos regionales | FOTOS

Ángela Aguilar: Estas son las polémicas más absurdas en las que la han involucrado

Ángela Aguilar: Guardia de seguridad ¡se pone a BAILAR! al escucharla cantar | VIDEO