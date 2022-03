Bella actriz del Cine de Ficheras murió luego de acudir con la misma cosmetóloga que Alejandra Guzmán

Uno de los casos más sonados de tratamientos estéticos que terminaron mal es de Alejandra Guzmán, quien debió someterse a varias cirugías para retirar el polímero que tenía en los glúteos, sin embargo, no es la única famosa que pasó por la amarga experiencia, pues una bella actriz del Cine de Ficheras murió luego de acudir a con la misma cosmetóloga que la rockera.

De la actriz Diana Herrera se tiene poca información sobre su infancia y juventud, pero se sabe que comenzó su carrera como actriz en 1974 con la cinta "Llanto, risas y nocaut", a la que le siguieron otras películas como "Víbora Caliente". Además, participó con el actor y productor Mario Almada, quien era considerado un galán en su juventud, en la película "Sangre Indomable2 en 1998.

Herrera en los últimos años tuvo participaciones en programas de televisión y telenovelas como "El Pantera" en 2007, "Hasta que el dinero nos separe" en 2009, "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el Dicho".

Diana Herrera murió luego de una larga agonía

El 12 de octubre de 2016 la Asociación Nacional de Intérpretes anunció que la actriz había fallecido a través de un comunicado en sus redes sociales en el que escribió: "Con profundo pesar, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Diana Herrera".

Uno de los artistas que se pronunció al respecto fue Pedro Fernández, quien en su cuenta de Twitter lamentó el fallecimiento de su compañera. "QEPD mi querida Diana Herrera. Mi más sentido pésame para toda su familia", es el mensaje que envió el también cantante.

Pedro Fernández se despidió de su compañera. Foto: Captura de Pantalla

Se hizo un tratamientos para reafirmar sus glúteos

Los problemas de salud en la actriz comenzaron en el año 2000, luego de que se sometiera a un tratamiento estético para reafirmar sus glúteos, intervención que la llevó al borde de perder una pierna al formársele un tumor provocado por la sustancia que le fue aplicada.

Diana Herrera recurrió a un tratamiento con la famosa cosmetóloga Valentina de Albornoz, con la que también acudió Alejandra Guzmán. La actriz que destacó en la sexy comedias de los años 80, buscaba levantar y crecer el tamaño de su glúteos, pero años más tarde se dio cuenta de que se había creado un tumor en su pierna.

"Ahora estoy sola, pero en su momento me daba pena que me vieran, y más aún, que me tocaran, porque tengo varias operaciones en el trasero y los muslos", declaró a TVyNovelas en una entrevista en la que también afirmó que seguía en la lucha para poder continuar con su vida.

Diana Herrera recurrió a un tratamiento con la famosa cosmetóloga Valentina de Albornoz. Foto: Especial

En una entrevista para Infobae, el actor Roberto Tello, quien compartió escena con la vedette explicó: "Tanto Diana Herrera como Alejandra Guzmán fueron con la misma mujer que las dañó, lamentablemente a veces algunas famosas obtienen tratamiento a modo de intercambio y eso les cuesta la vida".

El actor también dijo que su compañera era una mujer exuberante, voluptuosa, que no necesitaba nada, pero al operarse de los glúteos se le incrustó la sustancia en los huesos, y fue el mismo material lo que le carcomió el fémur y desde ese momento ya no se pudo reponer.

Diana Herrera fue sometida a 18 cirugías para tratar de salvar su vida, pero no lo consiguió, finalmente la actriz recordada por su participación en el llamado Cine de Ficheras, perdió la vida el miércoles 12 de octubre de 2016.

