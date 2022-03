Ester Expósito enloquece a sus fans con diminuto top negro | FOTOS

Ester Expósito, una de las actrices españolas más guapas del momento, presumió sus encantos en su más reciente publicación de Instagram. La protagonista de las primeras temporadas de Élite subió una postal en la que se le ve con un diminuto top desgarrado que enloqueció a sus fans, pues luce espectacular.

Para nadie es un secreto que Ester Expósito es toda una celebridad mundial, a sus 22 años ya alcanzó el éxito como actriz, modelo e influencer. Por el momento Ester Expósito no ha estrenado nuevos proyectos como actriz, pero como modelo le sobran. Sólo es cuestión de tiempo para que Ester anuncie cuál será su siguiente serie o película.

En tanto, Expósito disfruta del amor, pues el mes pasado se dio a conocer que se encuentra saliendo con un nuevo galán tras terminar su relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer. La actriz de “Alguien tiene que morir” se encuentra saliendo con el actor uruguayo Nicolás Furtado, quien tiene 33 años de edad, es decir, 12 años mayor que ella.

Recientemente entró en polémica desde México

Hace un par de días los medios mexicanos se enteraron de que Ester estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y corrieron a entrevistarla, pero ella no se sentía con la disposición de hablar y se lo comunicó a un reportero que le insistió y hasta fue “grosero”, por lo que comentaron algunos de sus fans.

Todo quedó grabado y se ve cómo él la empieza a cuestionar sobre la situación que se vive en Europa por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ella no le presta atención al periodista, para luego comentarle "es un poco incómodo. La gente me va a ver así, por lo que no es un buen momento. Gracias". Pero él no entendió y preguntó: "¿Por qué no es un buen momento? Así tienes contacto con tu público mexicano", a lo que Ester, visiblemente molesta, argumentó: "Lo tengo, pero de otras maneras. De muchas maneras".

Pero no acabó ahí el “pleito”, ya que el reportero le reviró: “Cuando seas educado, hablamos", a lo cual Expósito le dijo: “cuando seas más educado hablamos”. Muchos quisieron normalizar la actitud insistente del periodista, pues comentaron que es actriz y se tiene que aguantar, pero muchos más aseguraron que ella estaba en su derecho de negarse a hablar con la prensa.

msb