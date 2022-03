Festival de Cine Mumbai: Danae Reynaud gana varios premios por el cortometraje 'Casanova'

Basado en una historia personal que vivió la cineasta Danae Reynaud, nació el guion del cortometraje Casanova, el cual fue coescrito y codirigido junto con Daniel Carrera Pasternac y se hizo acreedor al premio de "Mejor director debutante" en la reciente edición del Festival de Cine Mumbai (MICFF India).

El filme además se alzó con la estatuilla de Mejor Actriz en un rol principal para la misma Danae Reynaud y Mejor actor de Reparto para David Castillo. “La cinta se filmó en 2018 y la estuvimos mandando a varios festivales, ya ha ganado en algunos, pero en ese tuvo una proyección presencial”, dijo en entrevista Reynaud.

El cortometraje narra la historia de una actriz joven que va a Los Ángeles para un pequeño show. Insegura e ignorante de su propia soledad comienza a usar una aplicación de citas y es ahí donde conoce a Tyler, un joven de 19 años cuya vida está apenas empezando.

“Está basado en una historia real que me pasó hace un tiempo, pero me acerqué a Daniel para que me ayudara a hacer la narrativa y que la historia tomará un sentido más dramático, para que fuera una trama interesante”, agregó la también actriz.