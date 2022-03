Así de hermosa lucía Salma Hayek en su primer casting para la televisión

Salma Hayek es una de las caras latinas más importante del cine de Hollywood. Posee una extensa carrera como actriz, interpretando películas de acción, romance y comedias que la han llevado a ser una de las bellezas más exóticas y conocidas del mundo.

Lo cierto es que el comienzo de su carera fue bien distinto a como la vemos en sus trabajos de la actualidad. Actualmente, los trabajos más destacados de Salma Hayek son sus papeles estelares en The House of Gucci y The Eternals.

El camino de la actriz arrancó a sus 20 años, cuando trabajó en las novelas El callejón de los milagros y en Teresa. Por dichas interpretaciones logró una importante popularidad por la que fue distinguida y la ayudó a dar el gran salto a la industria cinematográfica de Estados Unidos.

Salma Hayek. Fuente: instagram @salmahayek

El video del primer casting de la actriz fue exhibido en el programa mexicano Despierta América y constituye un material histórico en la carrera de Hayek, ya que se trata de un material exclusivo nunca antes divulgado.

En ese video, queda registrado cuando Salma se postuló para el papel de Teresa en la cadena Televisa. En el arranque del video, se ve a la entonces joven actriz, realizando una presentación: “Hola, soy Salma Hayek, tengo 20 años y estoy en el primer grupo del segundo año del centro de capacitación y no tengo ninguna experiencia”.

En la audición, aparece vestida con una blusa verde y una falda oscura, además aparece con el cabello enrizado muy usual en la década del noventa. En sus primeras palabras comenzó con las líneas de texto que debía decir en el casting: “Y aquí está. No has llamado querido, si me lo dijeras. Si pudieras hablarme con tu voz propia, en vez de solo transmitir la mía y la de él. ¿Cómo será tu voz?”, fueron las primeras líneas de la escena de la actriz que se dirigió a un teléfono fijo.

Lo cierto es que finalmente, la actriz se quedó con el personaje y se lució en la telenovela Teresa, la que significaría el comienzo de su extensa carrera. El resto es historia: triunfó en Hollywood y hoy, a los 55 años, años luce como una diosa.