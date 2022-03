Mimi habla por primera vez de de cuando las Flans fueron acosadas por un conductor chileno | VIDEO

Recientemente internautas revivieron el momento en que un conductor chileno tocó a Mimi, de Flans sin su consentimiento en el programa "Martes 13" que se transmitió en 1986. Fue la misma cantante quien después de 36 años habló de lo sucedido.

Fue después de interpretar su éxito "No controles" cuando el conductor César Antonio Santis se acercó a Mimi para entrevistarla, pero la cantante no contaba con que la tomaría de la cintura, acción que fue imperceptible ante la cámara, pero que Mimi se encargó de evidenciar: "¡No me ande usted manoseando oiga!" e inmediatamente se quitó.

Mimi evidenció al conductor que la tocó sin su consentimiento. | Foto: Captura de pantalla Youtube STUDIO54XXX

De esta forma, César Antonio se cambió de lugar y se acercó a Ilse quien estaba del otro lado mientras Mimi seguía hablando: "Luego luego agarrando cinturita ¿pues cómo? No abuses porque está chiquita ¡eh!" agregó, sin embargo Ilse supo poner sobre aviso al hombre cuando le preguntó si estaba bien poner su mano en el hombro de la joven a lo que ella respondió: "Mientras sea en el hombro y no en la cintura".

Posteriormente el conductor se burló de la estatura de Ilse a lo que ella lo llamó pelado y le pidió que no se burlara, él lo tomó con humor y le preguntó el significado de pelado, pero para ese momento ya había bastante incomodidad en el escenario, pues momentos antes confundió los nombres de las intérpretes de "Bazar".

Después de los casos que han salido a la luz sobre acoso sexual y violencia de género, Mimi habló sobre lo ocurrido en ese entonces y su postura fue muy clara al respecto, después de tantos años del incómodo momento.

Explicó que no eran tan jóvenes, en ese entonces ya eran mayores de edad y para ellas, la forma de afrontarlo fue distinto al tener más conocimiento sobre estas situaciones: "Puedes decir 'no' hoy por hoy, por eso admiro y aplaudo el 'ya no'".

Agregó que en la diversión "agarró a zapes" al conductor, pues Flans siempre manejó el concepto de ser un grupo divertido, lo cual se pudo ver cuando César Antonio las incomodó. En este contexto, la también conductora hizo un llamado tanto a hombres como mujeres a no quedarse calladas ante cualquier situación en la que no se sientan a gusto.

"Lo que no pueden perder es el sueño y no pueden perder la tranquilidad como escuchamos de mucha gente que no lo dijo y durante muchos años le cobró factura, entonces digan 'no'"

