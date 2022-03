Ludwika Paleta revela FOTO inédita de su hija Bárbara con emotivo mensaje

Ludwika Paleta es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, pero también es un gran ejemplo para las mujeres en redes sociales. La polaca se dedica a empoderar a las mujeres al mostrarse sin maquillaje, recién despertada y mandando mensajes de conciencia social.

En esta ocasión decidió mandar un bonito mensaje para todas las mujeres, pero eso no fue la gran sorpresa, sino que usó la imagen de su hija. Se tiene que mencionar que la actriz mantiene a sus hijos pequeños lejos de las redes sociales o al menos sus rostros, ya que ha compartido algunos videos de los mellizos en la nieve o viendo el mar.

En esta ocasión, la pequeña Bárbara aparece de frente a la cámara, pero no se lo logra ver en su totalidad la cara. La hija de Paleta está en la playa con un vestido rosa con flores y una blusa blanca. De fondo se puede ver un atardecer increíble. Esta bonita foto de acompañada de un mensaje sobre lo que significa para ella el 8M.

El mensaje

Después de compartir una gran cantidad de historias en apoyo al 8M. En dichas publicaciones se podían leer mensajes bastante fuertes. Algunos eran referentes a la cantidad de feminicidios en México o el incluir a las mujeres trans en esta lucha, ya que es de todas. Ahora, un día después del Día Internacional de la Mujer, la actriz compartió un mensaje emotivo.

“Sin duda no es un día para celebrar. Ser mujer no es fácil en una sociedad diseñada por y para los hombres, mucho menos en nuestro país en donde todos los días las mujeres salimos a la calle con miedo a que nos pase algo y no regresemos a casa. Nosotras, nuestras hermanas, nuestras madres, hijas, amigas… Quiero ser considerada y respetuosa desde mi propio privilegio…” se puede leer en el inicio del mensaje.

En su mensaje dice que a pesar de tener, quizás, más oportunidades que otras mujeres ella decide alzar la voz porque la lucha es de todas. La idea de manifestarse tiene que ver con que hombres y mujeres puedan tener los mismos derechos y oportunidades algún día. Lo más importante es que un día puedan salir a la calle y no sentirse amenazadas e inseguras por ser “el sexo débil”.

