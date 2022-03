Salma Hayek: 5 FOTOS en las que la mexicana se luce al natural

Salma Hayek sigue siendo un referente en Hollywood, pues con su carisma, talento y belleza ha sabido ganarse un lugar en la industria del entretenimiento. La actriz mexicana es una de las más hermosas del cine y estas cinco fotos en las que se luce al natural lo demuestran.

La originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, comenzó su carrera en México protagonizando algunas telenovelas como 'Teresa' y 'El vuelo el águila', producciones que le dieron reconocimiento nacional. Sin embargo, la actriz aspiraba a más, por lo que decidió viajar a Estados Unidos y empezar desde cero en Hollywood.

Salma hizo la dupla perfecta junto a Antonio Banderas en 'Desperado', papel que la lanzó a la fama y con el que pudo conseguir otros proyectos. Fue hasta el 2002 con la película 'Frida', que retrata la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, que se consolidó como uno de los mayores talentos debido a que consiguió seis nominaciones al Oscar, entre ellos el de Mejor Actriz.

'Grown Ups', 'Once Upon a Time in Mexico', 'Cómo ser un Latin Lover' y recientemente 'Eternals' y 'House of Gucci', son algunas cintas que la han colocado en el gusto del público internacional. Además es empresaria y productora, por lo que constantemente está haciendo diferentes proyectos como 'Monarca' de Netflix y próximamente 'Quiero Tu Vida', para la plataforma de streaming de TelevisaUnivision.

5 fotos de Salma Hayek sin maquillaje

Además de ser considerada una de las actrices más talentosas, Salma Hayek también ha sido aclamada por su belleza, pues a sus 55 años, la protagonista de 'Son como niños', roba miradas con su espectacular silueta y su hermoso rostro que presume en sus redes sociales como Instagram, en donde ya tiene 20.6 millones de seguidores.

La actriz no tiene pena en dejarse ver al natural, sin una gota de maquillaje en el rostro, ya que luce con orgullo sus pocas imperfecciones y arrugas. Constantemente, la empresaria sube fotos de sus días de descanso y de sus lujosas vacaciones por paradisiacas playas, en donde también se le observa sin productos en la cara.

A sus 55 años luce espectacular Foto: Instagram

Salma Hayek presume su rostro en redes Foto: Instagram

Se deja ver muy casual Foto: Instagram

Muestra sus lujosas vacaciones Foto: Instagram

Salma es muy auténtica y carismática Foto: Instagram

