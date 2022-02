A que se dedica en la actualidad Espinoza Paz

Isidro Chavez Espinoza, popularmente conocido como el cantante Espinoza Paz, tuvo su etapa de oro allá por 2008 cuando estrenó canciones que fueron un éxito como “El próximo viernes” o “Que te lo crea tu madre”.

Estas y otras composiciones sonaban seguido en las listas de reproducción del mundo, principalmente en México. Sin embargo, luego de un tiempo, el mismo Espinoza Paz fue despareciendo de la escena y ya no se supo tanto de él como en ese momento. ¿Qué fue de su vida?

A qué se dedicó Espinoza Paz

El autor y cantante mexicano decidió cambiar el rumbo y emigrar a Colombia para seguir componiendo pero no para sí mismo. El especialista en estilo norteño, mariachi, duranguense country en español, y otros, se dedicó a crear música y grandes éxitos pero para otros artistas.

Espinoza Paz (Fuente: El Universal)

"Disfruto solamente lo que tengo, de lo que no tengo, no sufro por ello" manifestó Espinoza Paz en una entrevista, a la par que confesó que "así como cuando estuve muy presente fue muy bonito, ahora que no he estado tanto también ha sido muy lindo, porque uno debe de gozar y disfrutar con lo que tengas al alcance".

Todos se preguntaban qué había sido de la vida de la artista hasta que reapareció como “coach” en la primera temporada del programa cazatalentos de "La Voz México", junto a Lucero y Alejandro Sanz.

Espinoza Paz en "La Voz México". (Fuente: La Voz).

El cantante nunca se retiró de la música como se dijo en algún momento, sino que pasó al mundo de la producción donde encontró que disfrutaba crear arte para los demás colegas.

De igual manera, Paz ha manifestado que hará presentaciones en Colombia y regresará a México para devolverle a su público un rato de la compañía de su voz.