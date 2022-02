Netflix: Las 5 películas románticas que se estrenarán este 2022 en la plataforma

Durante este 2022, Netflix estrenará 52 nuevas películas, movimiento estratégico con el que la empresa líder en video vía streaming buscará seguir cumpliendo con sus usuarios la promesa de traer a sus pantallas una nueva historia cada semana del año.

“Este año, el universo cinematográfico de Netflix se amplía como nunca para traer de todo: comedias, cine de intriga y acción, misterios, dramas, secuelas y mucho más”, se puede leer en el comunicado de la empresa.

Por tal motivo a continuación y aprovechando que febrero es el mes del amor y la amistad, te dejamos las cinco románticas más esperadas del año.

¿Qué culpa tiene el Karma?

Esta cinta mexicanam cuenta la historua de Sara, una diseñadora de moda frustrada que culpa al karma de su mala suerte. El destino la pondrá cara a cara con su hermana Lucy, que disfruta de una suerte muy diferente. Una serie de acontecimientos y reencuentros la llevarán a tomar una decisión radical.

Directora: Elisa Miller

Elenco: Aislinn Derbez, Renata Notni, Gil Cerezo, Giuseppe Gamba, Carmen Madrid, Mauricio García Lozano, Miriam Chi Chim.

Estreno: Sin fecha confirmada

A perfect Pairing

Acá podrás vercomo para conseguir un cliente importante, una ejecutiva de una empresa de vinos de Los Ángeles viaja a una estación de ovejas australiana, donde termina trabajando ayudando a un peón en un rancho y conectando con ese tosco lugareño.

Director: Stuart McDonald

Elenco; Victoria Justice, Adam Demos.

Estreno: Sin fecha confirmada.

Purple Hearts

Esta cinta cuenta la historia de una aspirante canta-autora Cassie (Sofía Carson) y un marino (Nicholas Galitzine) que, aunque son muy diferentes y tienen todo en su contra, se enamoran perdidamente.

Basada en el libro: Purple Hearts de Tess Wakefield

Director: Elizabeth Allen Rosenbaum

Elenco: Sofia Carson, Nicholas Galitzine, Chosen Jacobs, John Harlan Kim, Anthony Ippolito, Kat Cunning, Sarah Rich, Scott Deckert, Linden Ashby.

Love in the villa

Esta es la historia de una joven hace un viaje a la romántica Verona, Italia, después de una ruptura, solo para descubrir que la villa que reservó estaba reservada dos veces, y tendrá que compartir sus vacaciones con un cínico (y muy guapo) hombre británico.

Director: Mark Steven Johnson

Elenco: Kat Graham, Tom Hopper, Raymond Ablack, Laura Hopper, Sean Amsing, Emilio Solfrizzi.

Estreno: Sin fecha confirmada

Déjate llevar

Durante el verano antes de entrar en la universidad, Auden conoce al misterioso Eli, un chico con quien tiene algo en común: las largas noches de insomnio. Mientras el pueblo costero de Colby duerme, ambos se embarcan en una aventura nocturna para ayudar a Auden a experimentar el lado divertido y despreocupado de la vida adolescente, que jamás pensó que disfrutaría tanto.

Basada en el libro: Along for the Ride de Sarah Dessen

Directora: Sofia Álvarez

Elenco: Emma Pasarow, Belmont Cameli, Kate Bosworth, Dermot Mulroney, Andie MacDowell, Laura Kaiuki, Marcus Scribner, Genevieve Hannelius, Samia Finnerty, Ricardo Hurtado, Paul Karmiyran

Estreno: Disponible en Netflix el 22 de abril

