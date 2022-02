Exatlón México All Star: Ana Lago romperá en llanto por esta razón, ¿abandonará el reality?

Todo parece indicar que los seguidores de Exatlón México: All Star vivirán momentos de tensión después de que la destacada atleta Ana Lago rompa en llanto frente a todos sus rivales y compañeros, desatando incertidumbre entre los televidentes.

La sexta temporada de Exatlón México no inició de la mejor manera después de que Macky González del equipo azul anunciara su salida debido a fuertes complicaciones de salud. Su lugar fue ocupado por Doris del Moral.

En este contexto, los televidentes volvieron a quedar en shock después de que se filtrara que Ana Lago romperá en llanto por presuntos problemas emocionales provocando que se especule sobre su posible salida del reality show.

En el avance de este jueves 3 de febrero, en los segundos finales, vemos que Ana Lago, una de las atletas más destacadas en la historia del Exatlón México rompe en llanto frente a sus compañeros del equipo rojo y sus rivales del equipo azul.

En el breve video podemos contemplar las lágrimas de Ana Lago mientras explica que se ha sentido limitada en los distintos circuitos que ha realizado; sin embargo, no se dará por vencida pues su disciplina y su familia así se lo han enseñado.

"No es nada fácil para mí. Me siento limitada. Tengo que sacar mi corazón porque el deporte y la familia me lo han enseñado", se escucha decir a la atleta.