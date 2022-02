Cynthia Rodríguez se luce con impactante vestido de novia transparente | VIDEO

Cynthia Rodríguez se ha convertido en la conductora favorita del concurso “Los Reyes del Playback” que se organiza en “Venga la Alegría”, pero esta vez dejó al público con la boca abierta al lucir un impactante vestido blanco similar a uno de novia pero con detalles que dejaron al descubierto su figura.

La exacadémica interpretó “Cuando baja la marea” de Yuri para su número de este lunes que tuvo un inesperado final, aunque los internautas destacaron su talento sobre el escenario y voz no pudieron evitar hablar sobre el vestido que muchos consideraron como una señal de lo que podría venir este año para la conductora.

La novia de Carlos Rivera lució un imponente vestido blanco con un corsé que tenía detalles transparentes y brillantes llamando la atención de inmediato a su diminuta cintura; además, posee mangas largas que dieron la apariencia de alas gracias al aire de su presentación.

Cynthia Rodríguez luce vestido de novia transparente. Foto: Instagram @cynoficial

En la parte inferior del vestido Cynthia Rodríguez lució una apertura total en la pierna dejando poco a la imaginación, un atuendo que le ganó halagos y piropos por parte de sus seguidores quienes no dudaron en detallar la belleza y envidiable figura de la también cantante.

Inesperado final en “Venga la Alegría”

Además de acaparar las miradas por su deslumbrante vestido, Cynthia Rodríguez recibió comentarios positivos en redes sociales por su presentación ya que deleitó al público con su voz y un final que dejó sin aliento a los presentes.

Y es que la producción decidió lanzar agua al final para dar la apariencia de que la conductora estaba llorando, lo que también funcionaría como efecto especial de la canción; sin embargo, todos se llevaron una gran sorpresa cuando Rodríguez decidió entrar por completo bajo el agua.

Luego de su presentación aseguró que no estaba planeada su entrada directamente bajo el chorro de agua y, aunque no lo mostró ante las cámaras, dejó ver que estaba muy fría pero no se arrepentía pues se trataba de improvisación.

