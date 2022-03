Boys Over Flowers: Así fue la “boda” de Kim Hyun Joong en el drama coreano | VIDEO

Boys Over Flowers es uno de los dramas coreanos de la década que se ha mantenido como uno de los más vistos y populares de Corea. Además, es considerado como una de las series que formó parte de la Ola Hallyu en 2009. Revive la escena de "boda" entre Kim Hyun Joong y Jan Di.

Protagonizado por Lee Min Ho, este dorama es uno de los más famosos, actualmente lo puedes ver en Netflix. También se han realizado 5 versiones diferentes del mismo, basados en el manga original Hana Yori Dango. Desde entonces, las fans han seguido la vida de los actores que interpretaron a los F4, desde su trayectoria, hasta sus novias actuales.

Kim Hyun Joong, quien fuera "Ji Hoo", sorprendió a sus fans tras el anuncio de su próxima boda. Él encarnó el triángulo amoroso de "Boys Over Flowers", pero al final se quedó sin el amor de la protagonista.. La fans han lamentado el final de la pareja, ya que era una de sus favoritas.



Sin embargo, pudieron disfrutar de la escena de boda entre "Ji Hoo" y "Jandi". En uno de los episodios de Chicos antes Flores, ambos personajes acuden a un concurso de novios, donde él viste con smoking y ella con su vestido de novia. También se toman fotos como si se tratara de su boda.

Al final, son elegidos como la mejor pareja, ya que su sesión de boda enamoró a los asistentes. Al final, se muestra a Ji Hoo atesorando las imágenes de la "boda", incluso revela que tiene un anillo de compromiso.

Kim Hyun Joong se casa

Y aunque en el dorama no encontró su final feliz, en la vida real el idol Kim Hyun Joong anunció a sus fans que se casará muy pronto. El actor y cantante K-Pop reveló la noticia durante su concierto presencial What I Want To Say, no se reveló quién es su futura esposa ni cuánto tiempo llevan de relación.

