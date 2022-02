Este es el país que siempre estuvo cerca de ganar Miss Universo y nunca pudo conseguirlo

El concurso de belleza Miss Universo reúne a las mujeres más hermosas de las distintas partes del mundo. Con la meta de llevar la ansiada corona a su país, las concursantes admiten una serie de requisitos y obligaciones que las ubica en carrera al reinado.

Uno de los países competidores en estos años no ha obtenido nunca el esperado premio. Para sorpresa de todos, por tener una gran cantidad de hermosas jóvenes que han pasado por el concurso Miss Universo, la victoria no ha llegado todavía a su territorio ¿Cuál es?

(Los Ángeles Times)

Italia es el país que nunca ha llevado esta importante corona para sus arcas, ni tampoco el reconocimiento de las otras dos competencias de belleza de similar importancia. Increíblemente, a pesar de tener reconocidas modelos y indiscutidas bellezas, el premio no ha llegado hasta allí.

Representantes de Italia que estuvieron cerca de ganar la corona de Miss Universo pero no lo consiguieron

Daniela Bianchi - primera finalista de Miss Universo 1960.

Oriunda de Roma, esta participante fue seleccionada ese años como Miss Fotogénica, dentro del concurso Miss Universo 1960. Sin embargo, la consagración principal no la consiguió. Acabó en segundo puesto detrás de Linda Bement, de EEUU: Tiempo después, Daniela se dedicó a la actuación y se volvió una intérprete muy reconocida., con su papel más memorable de chica Bond en la película “Desde Rusia con amor” (From Russia with Love) de 1963.

Daniela Bianchi.

Faida Fagioli - 2da finalista de Miss Internacional 1965.

Este año se realizó en California, Estados Unidos, la sexta edición de este concurso. De 43 competidoras, Ingrid Finger de Alemania, fue coronada como la más bella de todas, en reemplazo de Gemma Cruz de Filipinas, ganadora del año anterior.

Faida estuvo cercana a ganar pero no lo consiguió. Delante de ella se ubicaron entonces Ingrid Finger y luego la estadounidense Gail Krielow.

Roberta Capua - finalista en Miss Universo 1987.

Roberta Capua (Getty images)

Fue una competición muy reñida la de ese año y Roberta era mencionada como una de las favoritas. Desafortunadamente fue otra la participante que le arruinó la ilusión: Miss Chile, Cecilia Bolocco,

Roberta, al igual que Daniela Bianchi, se dedicó a la televisión y avocó su carrera profesional a intervenir en los medios de comunicación.

Giorgia Palmas – 1ra princesa en Miss Mundo 2000.

Giorgia Palmas (Twitter)

Giorgio casi acarició la gloria. La votación de ese año fue muy estrecha pero finalmente fue Priyanka Chopra de India, quien obtuvo la corona de Miss Mundo ese año, respondiendo al impulso que ya llevaba dicho país ganando el año anterior, Miss Mundo 1999. Georgia Palmas en la actualidad también se dedica a la televisión italiana.

Estas son las competidoras que se quedaron muy cercanas a ganar el concurso Miss Mundo, ¿las conocías?