Edwarda Gurrola regresa a los 80 con la serie “Señorita 89”

Con más de 30 años de carrera actoral, Edwarda Gurrola forma parte de la serie Señorita 89, un drama de ficción ambientada en un concurso de belleza en los 80 donde la cosificación del cuerpo femenino era la orden del día.

En esta historia interpreta a Luisa, la mano derecha de la matriarca del concurso Concepción (Ilse Salas), quien mantiene en orden a las chicas que compiten por la corona y que durante su paso se van derrumbando por la presión, estrés, el abuso de sustancias y el que sean vistas como objetos sexuales.

“Hablamos de un fenómeno que a lo mejor ahora podría ser muy cuestionable, pero lo tratamos desde la década de los 80, donde todavía estaba permitido cosas que jamás ahora dejaríamos”, explicó la actriz, quien saltó a la fama cuando era una niña por su papel de Carmen en la telenovela infantil Carrusel.

Aunque este ambiente que se muestra es ficción, al ser cuestionada sobre qué tanto estas conductas pasaban en realidad en la industria, aseguró que a ella no le pasó, porque pese a su corta edad, había trabajado en teatro y en cortometrajes, entonces conocía el ambiente, sin embargo, vio que niñas de 13 o 14 años vivían otra situación, y prefirió alejarse.

“Cuando entré a Carrusel tenía siete años y fue revelador ver como las chavitas de 13 o 14 años entraban a otra burbuja, a que los productores tuvieran otros intereses por ellas. Entonces cuando llegué a esa edad, dije no quiero ser parte de esto y me fui a inglaterra a estudiar con el dinero que había ganado, me fui a internado de artes”, afirmó la actriz.

Señaló que los estándares de belleza ya presionaban mucho a la sociedad y tampoco se sentía dentro del ambiente, porque no tenía ojo claro, no era rubia ni era delgada, entonces no entró en ninguno de esos estándares: “Fue afortunado, pero también tenía muy bien puestos los pies y bien abiertos los ojos, porque tuve esa ventaja de conocer el medio y no me deslumbre, pero sí pude ser testigo de varias cosas que pasaban”, agregó.

Dejó claro que ese ambiente al que se enfrentaban sus colegas, no sólo era porque los productores o ellas querían, sino también porque los papás lo permitían por las ambiciones de que su niña ganará más dinero o tuviera más reflectores, pero esto era un problema social que todos alimentaban.

“Creo que nos falta mucha educación como mujeres para entender que nuestro valor no sólo está en cómo nos vemos, sino en lo que pensamos, porque lo superficial se va y quién eres tú realmente, no sólo un par de tetas”, sentenció.

Pese a que los estándares de belleza aún son exigentes, agradece que cada vez hay más oportunidades de hacer personajes complejos, sin que el físico sea lo importante, destacando más el valor actoral. Entre los personajes más destacados que ha interpretado está “Vanesa” en la serie “Soy tu fan”, un papel secundario que tenía poca presencia, pero gustó tanto que lo hicieron crecer para convertirse en la antagónica de la historia.

“Señorita 89” se estrena este 27 de febrero en StarzPlay.

PAL