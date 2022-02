Celia Lora cansada del acoso; expondrá a infieles que le hacen propuestas románticas

Celia Lora es una mujer que se ha distinguido por su belleza y por la naturalidad con la que habla de su cuerpo o de temas que para otras personas podrían parecer un tabú. En su canal de YouTube ha tenido invitados con los que se dieron pláticas subidas de tono y de temas muy candentes.

Pero en una de ellas explicó que se ha malentendido su forma de ser y que expondrá a todos los infieles que se acerquen a ella. La hija de Alex Lora aseguró que va a quemar a los infieles que se acercan a ella para hacerle propuestas indecorosas.

Dijo que le ha tocado vivir momentos en los que hombres casados o con hijos los le mandan mensajes para pedirle una cita. Pero además lo hacen ofreciéndole hasta 250 mil pesos por una cita. Celia Lora se mostró muy ofendida y dijo que es algo que nunca aceptará.

“Hay un ridículo que me mandó una foto donde está encuerado en billetes", dijo al mismo tiempo que advirtió que en su canal de YouTube expondrá a todas esas personas. "Por eso empecé a hacer mi canal de YouTube, porque decía éstos qué se creen, los voy a quemar y aparte casados. Métanse a mi canal, ahí pueden encontrar a sus esposos”, finalizó.

Celia Lora dijo que expondrá a infieles en su canal de YouTube

FOTO: YouTube

Celia Lora expondrá infieles en su canal de YouTube

En su canal de YouTube, Celia Lora tiene más de 174 mil suscriptores. Ahí ha tenido a decenas de invitados en donde han tenido pláticas muy atrevidas y cuentan anécdotas de ambos. Entre los invitados podemos contar a Damaris Rojas, Marian Franco y Jeni de la Vega.

La hija de Álex Lora es un rotundo éxito en sus redes sociales, pero ese éxito le ha creado muchos problemas, especialmente porque los hombres se le acercan de manera irrespetuosa a intentar ligarla. Dijo que todo el tiempo tiene que lidiar con eso y lo califica como ofensivo que le falten al respeto.

Uno de los casos más molestos fue cuando un hombre intentó pagarle su cuenta en un restaurante: "Me pasó apenas, que fui a comer a un lugar y me querían pagar la cuenta y esa es pésima idea. ¿Sabes qué dije? Pues si no estamos en un table. No se qué piensen, pero los hombres creen que así te compran, entonces no", aseguró.

Lora expuso al hombre que le mandó una foto desnudo

FOTO: YouTube

