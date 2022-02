Acapulco Shore: Así fue el candente beso entre Karime y Rocío | VIDEO

La novena temporada de Acapulco Shore se está poniendo cada vez más intensa pues en el sexto capítulo se vivió de todo pues resulta que uno de los vacacionistas más queridos del reality tuvo que abandonar el programa por problemas de salud, sin embargo, su puesto fue ocupado por Jaylin Castellanos, quien de inmediato se hizo notar por diferentes polémicas, además, hubo varios encuentros íntimos y lo que más llamó la atención fue el candente beso con el que Karime Pindter y Rocío Sánchez del Río finalizaron su rivalidad.

El vacacionista que abandonó la casa fue Diego Garciasela pues luego de varios días de fiesta y descontrol su cuerpo comenzó a resentir los estragos de los excesos por lo que el influcer tomó la decisión de poner por delante su salud antes de continuar con el reality y su salida dejó un gran vacío principalmente en “La Matrioshka” e Isa, quienes no pararon de lamentar la inesperada salida de Diego.

Una vez que Diego abandonó la mansión ubicada en Colombia, Jaylin Castellanos hizo su aparición triunfal y varios de sus compañeros se mostraron emocionados por su llegada al reality, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que generara polémica pues para empezar tuvo un ríspido reencuentro con Jacky Ramírez, con quien en temporadas anteriores llegó hasta los golpes, no obstante, en esta ocasión, ambas se mostraron dispuestas a empezar desde cero y sellaron su pacto con un beso que no esperaba la líder de “Las Sexyvaguitas”.

Cabe mencionar que, esta no fue la única polémica que protagonizó Jaylin pues en otro momento del programa se pudo ver que se pasó de copas y cuando empezaba a ponerse cariñosa con Beni Falcón le arrancó uno de sus aretes con una mordida que se supone sería seductora, sin embargo, las cosas se salieron de control, la tapatía enfureció y terminó agrediendo a golpes a todos aquellos que se le cruzaron por enfrente por lo que varios vacacionistas tuvieron que intervenir para detenerla.

Tras la trifulca, Jaylin sintió el rechazo de sus compañeros por “mala copa” y Beni terminó asegurando que nunca más tendría algo que ver con ella, mientras que Jacky Ramírez dejó ver que tendría que romper la tregua que habían pactado antes para ponerle un alto por lo que se espera que en el siguiente programa se reavive su rivalidad.

Karime y Rocío terminan su rivalidad con un beso

“La Matrioshka” y Rocío tienen una de las rivalidades más añejas de Acapulco Shore y luego de un capítulo en el que dejaron ver que se seguían odiando, la relación entre estas bellas mujeres dio un giro de 180 grados pues luego de hablar sobre sus diferencias decidieron llevar la fiesta en paz para que todos pudieran divertirse sin necesidad de peleas, por lo que ambas estuvieron de acuerdo y sellaron su tregua con un beso que, aunque fue breve, emocionó a todos los seguidores del programa pues nunca imaginaron que esta situación se pudiera presentar.

Por otra parte, en los comentarios adicionales, Rocío señaló que había dado “el beso de Judas”, por lo que demostró que su acuerdo podría romperse en cualquier momento.

