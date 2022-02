Jennifer López presume zapatos de 25 mil pesos ideales para mujeres de 50 o más

Jennifer López no solo es una estrella de Hollywood, sino que también es un ejemplo de moda, por lo que siempre está imponiendo tendencias. En esta ocasión, la cantante le mostró al mundo cuál es el color para este 2022. JLo portó un traje de dos piezas de color fucsia, pero lo que llamó la atención fueron los zapatos, ya que son ideales para las mujeres de 50 años o más.

Gracias a la presentación de “Merry Me”, su última película, la ‘Diva del Bronx’ estuvo recorriendo una gran cantidad de programas, donde además de hablar sobre el largometraje, Jennifer mostró una gran cantidad outfits que pueden servir para inspirar a mujeres de media edad. Se tiene que mencionar que pueden usarse para cualquier ocasión, es decir, desde un día en familia como para un evento de noche.

La cantante es un ejemplo para más de una cuando de tendencias de zapatos se trata, por lo que ahora les presentamos uno que deberá estar en tu closet para este 2022. Eso sí, para todos aquellos que quieran comprar el mismo modelo de JLo se tiene que mencionar que será bastante caro, ya que son de un prestigioso diseñador de calzado.

Los zapatos

La ‘Diva del Bronx’ acudió a “The Live Show with Kelly and Ryan” con un conjunto de dos piezas de color fucsia de la prestigiosa marca Valentino, pero no vamos a hablar del outfit completo, sino de los tacones que llevaba ese día. Las zapatillas eran del mismo color que el resto del conjunto y pertenecen a la línea de Jimmy Choo.

El modelo que llevó JLo al programa es el MAX 150, mismo que tiene un valor cercano a 1 mil 25 euros, es decir, un precio aproximado de 25 mil 625 pesos mexicanos. Los zapatos tienen un tacón bastante delgado con una pequeña plataforma en la parte delantera para hacerlos bastante cómodos. Tiene una corra en la parte de arriba para darle soporte al tobillo y darle un toque elegante.

En caso de no querer invertir tanto en unos tacones, puedes ver el modelo y buscarlo en tu tienda o marca de confianza. Pero lo que queda claro es que debes revisar las redes sociales de la cantante para buscar alguna tendencia o cuando tengas un evento importante.

