Galán del Cine Mexicano se casó con sobrina de Pedro Infante; así fue su polémico romance

Pedro Infante fue una de las máximas estrellas del Cine de Oro mexicano y además de dejar una gran huella en la industria, también comenzó una dinastía, en la que destaca su sobrina, quien siguió los pasos de su tío, pero también llamó la atención por casarse con un polémico galán de la pantalla grande.

Sonia Angélica Infante Guzmán, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Sonia Infante, fue sobrina del 'ídolo de México' y formó parte de la última etapa de la época dorada de la cinematografía nacional, así mismo logró superar el declive de la industria y después continuó con su carrera no sólo en el séptimo arte, sino también en la televisión.

Sonia Infante y su paso por el Cine de Oro

La actriz nació en Morelia, Michoacán, el 2 de febrero de 1943, fue hija de Ángel Infante, hermano del cantante de éxitos como 'Amorcito corazón' y 'Cien años', con el que constantemente era comparado. Desde muy pequeña, Sonia estuvo involucrada con el medio del espectáculo, así que para los años 60 comenzó su carrera como actriz con la película 'Dormitorio para señoritas'.

Tras su debut en la pantalla grande, se convirtió en una de las actrices más reconocidas de los años 60, pues tan sólo en esa temporada grabó en más de 50 películas, entre las que destaca 'Ellas también son rebeldes', 'Las leandras', 'Juana Gallo', 'Suicídate mi amor', 'Las luchadoras contra el médico asesino', por mencionar algunas de su larga trayectoria.

Sonia Infante fue hija de Ángel Infante, galán del Cine de Oro Foto: INAH

Sonia Infante dejó su carrera de forma temporal después de casarse con productor y empresario Gustavo Alatriste, con quien tuvieron dos hijos, Pedro y Ángela Alatriste. Sin embargo, en los años 80 se divorció y volvió a filmar diversas películas como 'Toña Machetes' y 'Pero sigo siendo el rey'. De igual forma, contrajo matrimonio con el galán de la época Andrés García, no obstante su polémico romance acaparó la atención.

Así fue el romance entre Andrés García y Sonia Infante

La pareja se conoció en una fiesta en 1984 y fue amor a primera vista, pues la actriz aseguró que García no se separó de ella en toda la noche. De acuerdo a ambos, su romance fue muy pasional, pues tenían relaciones sexuales constantemente. "Fue un amor muy tormentoso, muy tremendo, muy terrible. Hacíamos el amor como 20 veces al día. En todos lados hacíamos el amor", confesó el actor.

Los actores se casaron en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, sin embargo, vivían separados, pues mientras Sonia Infante vivía en penthouse al sur de la capital, él tenía su residencia en El Ajusco. De acuerdo a la diva del cine, Andrés García no tenía dinero para mantener el estilo de vida que ella llevaba.

Sin embargo, el amor y la pasión se terminó cuando empezaron a chocar las fuertes personalidades y sobre todo las agresiones, pues de acuerdo a las declaraciones de la sobrina de Pedro Infante en 'Historias Engarzadas', el protagonista de 'Pedro Navajas' la llegó a golpear.

Andrés García y Sonia Infante tuvieron un pasional y tormentoso romance Foto: Especial

"Un día me arrastró, él dijo que yo me había puesto un traje de baño blanco y que había enseñado las bubis y posiblemente sí lo hice, pero yo ni cuenta me di. Se esperó hasta en la noche que estuvimos en el hotel él y yo. Me maltrató y me regañó y, como a él le gustaba que yo trajera el pelo largo yo me ponía mis apliques, entonces cuando me quiso arrastrar se quedó con la peluca en la mano".

Tras este y otros hechos la pareja se separó en 1987 y, aunque Andrés García le pidió a Sonia Infante que regresaran, se divorciaron tan sólo un año después, causándole depresión a la actriz que tuvo que tomar calmantes a los que se volvió adicta. La sobrina del ícono del Cine de Oro dejó su carrera en 2007 y murió hasta el 16 de julio de 2019 a causa de un paro cardiorrespiratorio.

