Elizabeth Hurley conquista en sensual vestido rojo a sus 56 años: FOTO

La actriz y modelo Elizabeth Hurley está dando de que hablar con su más reciente look, pues para una elegante celebración a la que asistieron decenas de famosas, la británica decidió llevar un sensual vestido rojo con el que conquistó a todos al lucir su curvilínea figura y demostrar que la edad es sólo un número, pues con 56 años se ve espectacular.

Conocida como Liz Hurley, la actriz originaria de Reino Unido, ha conservado la figura y estilo que la caracterizó desde los años 90, cuando ganó fama por ser la novia del actor Hugh Grant y llamó la atención de los medios internacionales al acompañarlo al estreno de la película "Cuatro bodas y un funeral" luciendo un impactante vestido negro de Versace.

Ahora, la también empresaria y diseñadora tiene 56 años y sigue luciendo un cuerpazo de veinteañera, además sigue demostrando un gran talento que la ha llevado a ser una de las favoritas del público, sumando día a día más seguidores en redes sociales, pues tan sólo en Instagram la siguen 2.3 millones de fans.

Elizabeth Hurley presume silueta perfecta en sensual vestido

Fue precisamente en su cuenta de Instagram donde Elizabeth dejó ver el look que llevó a una elegante celebración que se realizó la noche de este viernes, para la cual eligió un vestido de la famosa firma del diseñador de moda italiano Roberto Cavalli, con el que dejó sin aliento a sus fans.

La guapa actriz enamora con sus atuendos. Foto: Especial

"I finally left the house. I shopped from my closet and a @roberto_cavalli from 2009 fluttered its eyelashes at me" (Finalmente salí de la casa. Busqué en mi armario y un @roberto_cavalli del 2009 me pestañeó), escribió la guapa británica, de 56 años, para acompañar la fotografía en la que se deja ver con un hermoso atuendo.

En la imagen se puede ver a Hurley presumiendo cuerpazo con un vestido de noche en color rojo, de la espalda descubierta y escote pronunciado. La prenda llama la atención por su diseño elegante y sofisticado, con decorado de brillantes y aberturas en la zona de la cintura.

La también diseñadora asistió junto a su hijo Damian Hurley, de 19 años, al cumpleaños 88 de la actriz Joan Collins, y en su cuenta de Instagram afirmó que su primogénito es su mejor cita siempre, pues desde hace tiempo dejan ver que tienen una excelente relación.

La actriz británica asistió a una fiesta acompañada de su hijo Damian. Foto: Especial

