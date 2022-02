¿Mati Álvarez ya no regresará a Exatlón All Star? Esto sabemos de su estado de salud

Los participantes del Exatlón All Star están viviendo momentos cruciales en el cierre de la tercera semana de competencias, con dos integrantes del equipo azul fuera, uno por eliminación (dos veces), Ernesto Cázares y la salida forzosa de la campeona vigente Marisol Cortés.

El panorama parece ser muy favorable para el equipo escarlata, quienes han podido salir delante de las primeras dos eliminaciones, pero el destino podría cambiar muy pronto en la casa roja, para beneplácito de los celestes.

Y es que en los últimos días las cosas no han andado nada bien para una de las máximas figuras no solo del equipo rojo sino de toda la franquicia del Exatlón All Star.

Nos referimos a la multicampeona, Mati Álvarez, quien lleva varios días adoleciendo de una rodilla, luego de que durante un recorrido en un circuito, la rodilla prácticamente se le dobló y quedó lesionada, desde entonces, la participante que más victorias y medallas tiene en toda la historia del Exatlón México y en el mundo, no ha vuelto a correr más que una vez en toda una semana.

Lo peor es que Mati no ha recibido el alta médica y los rumores señalan que la joven atleta y conductora del programa Venga la Alegría, no estaría en condiciones y tendría que abandonar el programa, en algo que sería inédito, ya que Mati jamás ha ido siquiera a un duelo de eliminación y mucho menos ha abandonado una competencia por lesión.

¿Quién se va de la competencia?

Luego de conocerse un video difundido ayer por la cuenta del Exatlón All Star en el que el conductor y máxima autoridad Antonio Rosique, dio luz verde para que la competidora corriera en una pasada, los rumores perdieron fuerza y los fans comenzaron a recobrar la tranquilidad, al parecer la joven no está dispuesta a flaquear y pronto la veríamos de vuelta en los circuitos.

La mala noticia y una vez más para el equipo azul, es que su competidora Ximena Duggan está en condiciones similares, pero al parecer y de acuerdo con los spoilers filtrados de esta semana, ella no podrá volver a ser la de antes y perderá la posibilidad de mantenerse en la competencia, por lo que sería la tercera eliminada de la competencia, luego de caer ante la gimnasta Ana Lago.

