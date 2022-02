"Nada que ver conmigo": La fría respuesta de Jake Gyllenhaal a All Too Well de Taylor Swift

Desde noviembre de 2021 nadie deja de hablar de la canción "All Too Well" de Taylor Swift, misma que desde 2012 se ha especulado que está dedicada Jake Gyllenhaal, con quien mantuvo una relación en el 2010. Y es que a pesar de los años que han pasado, el tema mantiene el debate en redes sociales por un fuerte mensaje oculto y por el que los fans de la cantante no perdonan al actor de 41 años.

Por supuesto, el tema de la ex pareja volvió a ganar popularidad luego de que Taylor Swift regrabó su álbum "Red" con una versión de 10 minutos de dicha canción y razón por la cual el intérprete de "Donnie Darko" tuvo que desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram como método de protección y para evitar hacer declaraciones al respecto.

Sin embargo, este jueves Jake Gyllenhaal por fin rompió el silencio sobre las especulaciones de los swifties y descartó que "All Too Well" está dedicada a él al asegurar que no tiene "nada que ver conmigo", una respuesta bastante fría ante todo lo que se ha dicho sobre él en los últimos meses, por el contrario, aclara que es para los fans de su ex.

Jake Gyllenhaal responde en contra del acoso cibernético

En una entrevista con Esquire, el famoso actor de "Ambulance", donde comparte pantalla con la mexicana Eiza González, destacó que el éxito de Taylor Swift "no tiene nada que ver conmigo. Se trata de su relación con sus fans", aunque agregó que sin duda las experiencias personales de los cantantes influyen mucho a la hora de componer.

"Es su expresión. Los artistas aprovechan sus experiencias personales para inspirarse, y no le envidio a nadie eso", dijo al explicar que los ataques de los que ha sido objeto en los últimos meses no le han afectado; sin embargo, precisó que hay que tomar la "responsabilidad" para ponerle fin al acoso cibernético, lo que probablemente responda a por qué desactivó los comentarios en su cuenta de Instagram.

"En algún momento, creo que es importante que cuando los seguidores se vuelven rebeldes sintamos la responsabilidad de que sean civilizados y no permitan el acoso cibernético en nombre de uno. Eso plantea una pregunta filosófica más profunda. No se trata de un individuo en sí, sino de una conversación que nos permite examinar cómo podemos, o incluso deberíamos, asumir la responsabilidad de lo que ponemos en el mundo, nuestras contribuciones al mundo. ¿Cómo provocamos una conversación? Eso lo vemos en la política. Hay ira y división, y literalmente pone en peligro la vida en extremo", indicó

Finalmente, a pregunta directa sobre si escuchó "Red" de Taylor Swift, el actor respondió con un rotundo "no"; sin embargo, su postura probablemente no sea del agrado de los swifties, quienes han analizado en repetidas ocasiones el mensaje oculto de "All Too Well" y afirman que sí es para Gyllenhaal, y la única duda que tienen es en dónde está la bufanda que ella "dejó en casa de su hermana".

