Las 5 canciones románticas de Antonio Aguilar que no pueden faltar en tu playlist

Antonio Aguilar fue de las más icónicas figuras de la música mexicana. Sus canciones llegaron a cientos de países en todo el mundo y su romanticismo se transmitió a miles de almas.

Por eso hoy traemos un compilado de 5 de sus mejores canciones románticas a modo de recomendación, que no pueden faltar en tu playlist. Son los temas más románticos que ha hecho Don Antonio.

Estas son las 5 canciones más románticas de Antonio Aguilar

1.Perdón

“Si tu sabes que te quiero con todo el corazón. Que tu eres el anhelo, tu eres mi esperanza de mi única ilusión”. Esto manifiesta esta canción en uno de sus fragmentos y es verdaderamente una frase muy declaradora y enaltecedora del amor en una persona, de lo que desborda un corazón cuando tiene este sentimiento.

2.Contigo

“Te puedo yo jurar ante el altar mi amor sincero. A todo el mundo puedes tu contar que sí te quiero". Este tema además de tener una bella letra es para cantarlo a toda voz cada vez que se lo escucha. “Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura", cierra el romántico Antonio Aguilar.

3.Desvelo de amor

Esta canción sin dudas es para dedicarla una y otra vez cuando se está enamorado. Sus frases entienden muy bien del sentimiento amor y todo lo que éste genera en una persona. “Ya no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder". Realmente se puede ver cómo siente alguien que teme alejarse de su ser amado.

4.Flor

Tal vez es la canción más romántica y tierna que ha escrito Antonio Aguilar puesto que está dedicada al amor de su vida, su esposa, Flor Silvestre. “Flor se llamaba, flor era ella. Flor de los bosques en una palma. Flor de los cielos en una estrella. Flor de mi vida, flor de mi alma”, le canta Antonio a su amado esposa.

5.Un siglo de ausencia

“Tan separado de ti. Pensar que no he de verte otra vez. Fingir que soy feliz sin tu amor. Llorar con mi dolor”. La letra de este tema es un tanto dolorosa porque, como manifiesta este fragmento, habla de una separación de la persona querida. Cuenta la historia de un hombre que no podía volver a ver a su enamorada. Sin dudas una sentida historia.