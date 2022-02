BTS: Las canciones mexicanas que enamoraron a los integrantes, son sus favoritas

¡BTS ama a México! La banda surcoreana no solo incluyó a nuestro país en la lista de naciones que podrán disfrutar de su gira "Permission to Dance On Stage" en los cines, también han visitado tierras aztecas en tres ocasiones diferentes y fue suficiente para enamorarlos con nuestra cultura.

Además, Bangtan lanzó una canción inspirada en México y en los viajes que realizaron en su carrera entre 2013 y 2017, también se saben algunas frases en español que han emocionado a más de una fan. Pero así como el K-Pop tiene una gran presencia en Latinoamérica, la música mexicana y de otros países de habla hispana han llegado hasta Corea del Sur.



A lo largo de varias ocasiones, BTS ha mostrado su gusto por las canciones de México o latinas, como "Despacito". Estos integrantes mostraron su amor por nuestro país, checa cuáles son sus favoritas y por qué.

BTS se enamoró de estas canciones mexicanas

RM

El líder de Bangtan Sonyeondan es uno de los integrantes que emocionó al ARMY, al parecer, vio la película "Coco", además agregó a su playlist personal la canción "Recuérdame", en su versión en inglés, demostrando que es una de sus canciones mexicanas favoritas.

V

V sabe tocar varios instrumentos y es fan de la música clásica. Durante una transmisión en vivo, el cantante sorprendió al ARMY de BTS tras revelar que una de sus canciones mexicanas favoritas era "Scherzino mexicano" del compositor Manuel M. Ponce.

KCON 2017

En 2017, BTS visitó por última vez México como parte de la KCON. Durante el final del concierto, los idols se reunieron junto a otros artistas K-Pop para cantar "La Bamba", un éxito de la música jarocha de nuestro país. En el video se alcanza a ver a RM y V disfrutar de la canción mexicana.

