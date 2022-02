Jennifer López: Así salvó JLo a John Bradley después de “Game of Thrones”

“Game of Thrones” es una de las series más exitosas del mundo del streaming en la actualidad. Lo que nadie se esperaba era que al terminar dicho proyecto, uno de sus actores entrara en una crisis que lo llevaría a perder confianza en él. Se trata de John Bradley. Para fortuna del joven actor, Jennifer López apareció para rescatarlo.

Durante una entrevista para NME, el intérprete de “Samwell Tarly” reveló que después de la serie de HBO nadie se arriesgaba con él, por lo que empezó a perder confianza. Se tiene que mencionar que no quería seguir haciendo personajes como el de esta serie y ahora buscaba algo diferente.

“Fue difícil lidiar con el final de ‘Game of Thrones’. Siempre había formado parte del futuro y dejó de serlo. A partir de ese momento, nadie parecía querer arriesgarse conmigo y mi confianza comenzó a resentirse. Quería algo diferente… Cuando haces algo tan exitoso como esa serie, surgen propuestas de personajes similares, pero decidí resistirme a ello”, dijo el actor.

La intervención de JLo

La ‘Diva del Bronx’ llegó a la vida de John para convertirse en la encargada de devolverle la confianza como actor. El motivo fue una oferta de trabajo para la nueva película de Jennifer, es decir “Merry Me”, donde tendría un papel importante, sin ser protagónico dentro del proyecto cinematográfico.

“Recibí una llamada telefónica de mi agente diciéndome que Jennifer López iba a hacer una película en Nueva York (Merry Me) y que quería que hiciera el papel de su representante. Le dije a mi agente que me enviara el guion de la audición, pero me respondió: ‘no hay audición, ella te quiere a ti. Es fan de ‘Juego de Tronos’ y te ha visto en entrevistas”, dijo Bradley.

Antes de terminar su participación, aseguró que este proyecto fue el indicado para reiniciar su carrera profesional después de la exitosa serie “Game of Thrones”. Terminó llenando de elogios a su salvadora, JLo. “Me devolvió la confianza, Me salvó de una pesadilla”.

