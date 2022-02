Mr Tempo arremete contra Chiquis Rivera: "Tengo pruebas WhatsApps y fotos", asegura

Chiquis Rivera sigue en medio de la polémica tras lanzar su libro 'Invencible' en donde da detalles de su vida, sin embargo, involucra a algunos personajes como Mr Tempo, quien arremetió contra ella y aseguró que tiene pruebas para comprobar que lo que ella relata es mentira, no obstante aseguró que no le interesa a estar en "chismes".

Jorge Cueva, mejor conocido como 'Mr. Tempo', y la hija de Jenni Rivera tuvieron un romance después de que la cantante terminara su matrimonio con Lorenzo Méndez por su alcoholismo y agresiones. Tras ser vistos por los medios de espectáculos se comenzó a especular que la Chiquis, le había sido infiel al integrante La Original Banda El Limón.

Así contestó Mr Tempo a Chiquis Rivera

Durante la transmisión de su programa en YouTube, el periodista Gustavo Adolfo Infante transmitió un audio de Mr Tempo quien contestó duramente a la hija de 'La Diva de la Banda'. "Yo soy un empresario, no ocupo de chismes. Soy el empresario más exitoso de California", inició Cueva en su discurso en el que atacó a la cantante de 'Vas a volver'.

"No me interesa andar en chismes de vecindad, de lavadero, solamente así agarran fama, yo no ocupo de esas ma*adas. Soy un caballero y no voy a decir, y tengo pruebas y tengo WhatsApps y tengo fotos, pero eso no se hace, eso no es de hombres. Si ella quiere agarrarse y hablar de mi, que no se qué fue lo que dijo, ni me interesa, yo estoy mil porciento tranquilo que lo que hicimos fue naturalito".

En la grabación que también presentó en 'De Primera mano' hace unos días, el empresario recalca que no quiere estar en medio de la polémica, pues él tiene sus diferentes negocios y no necesita del escándalo para llevar su carrera profesional. Sin embargo, en el audio se muestra molesto, ya que también dice palabras ofensivas hacia Chiquis.

Janney Marín Rivera sigue en el ojo del huracán, ya que además de sacar su libro en donde da reveladores detalles de sus relaciones sentimentales, también se ha peleado con la familia de su mamá debido a unos asuntos que tiene que ver con la herencia que le dejó 'la Diva de la Banda' a sus hijos.

