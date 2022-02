Daniel Bisogno se burla de ruptura de Nodal y Belinda; así predijo que no se casarían | VIDEO

La ruptura del romance entre Belinda y Nodal ha acaparado las tendencias y los titulares de los medios de comunicación. Se especulaba que los cantantes se habrían dejado de seguir como una estrategia de marketing, pero al final el rompimiento resultó ser real. La noticia tomó por sorpresa a los fans de Nodeli que esperaban verlos llegar al altar.

Los memes por la cantidad que tatuajes que Christian Nodal se hizo en honor a Belinda no se han hecho esperar. El intérprete de "Adiós Amor" es el blanco de lar burlas, y los usuarios lo están comparando con Lupillo Rivera, el exnovio de Belinda que se tatuó el rostro de la cantante en un brazo y tras su rompimiento se lo tapó completamente.

Christian Nodal fue el primero en confirmar la noticia de su rompimiento con Belinda durante este fin de semana; y hasta se puso a responder mensajes de los fans de Beli que lo acusaban de "cobarde" y "poco hombre". El cantante de regional mexicano no se quedó callado y amago con revelar detalles que harían quedar mal a su ahora expareja:

Nodal reacciona a ataques de fans de Belinda

En Ventaneando se burlan del rompimiento y envían mensaje a Nodal y Belinda

Los análisis sobre el rompimiento de Nodeli no han faltado, y obviamente Ventaneando se sumó a los comentarios sobre la gran noticia del fin de semana. Uno de los que se mostró convencido de que los cantantes no llegarían al altar, es Daniel Bisogno, quien predijo que la relación no duraría mucho, y lo confirmó en el programa de este lunes 14 de febrero:

"Yo lo dije primero que nadie; yo sabía que no se iban a casar".

Por su parte, Pati Chapoy les dedicó un mensaje a Belinda y Christian Nodal tras su rompimiento:

"Tengan en cuenta ambos que lo que empieza termina, y que cualquier romance o cualquier cosa en la vida no es para siempre".

Los conductores de Ventaneando recordaron que Belinda y Nodal dieron a conocer su romance en una entrevista exclusiva con Mónica Castañeda, para las cámaras del programa de espectáculos de TV Azteca. En ese momento, Belinda y Nodal eran jueces de la Voz México y los rumores de una relación entre ambos eran cada vez más fuertes, por lo que no tuvieron más remedio que salir a confirmar su romance.

En ese momento, Daniel Bisogno afirmó que "él no creía nada de eso" refiriéndose al romance de los cantantes. Finalmente, el actor y conductor de Ventaneando tuvo razón. Belinda y Christian Nodal no llegarían al altar.