Bárbara de Regil y Paco de Miguel en clases fitness; así fue el curioso momento

Una de las actividades que mejores frutos le dan profesionalmente a Bárbara de Regil es la de dar clases masivas de fitness en diferentes lugares. Su envidiable aspecto físico y su inmejorable estado de salud la han convertido en la persona ideal para compartir rutinas de ejercicio y alimentación.

Por eso, Bárbara de Regil dio una clase fitness en el World Trace Center Mexiquense. Además, dijo que tendría un invitado especial, pero los asistentes a la clase recibieron una sorpresa que no esperaban.

En sus historias de Instagram, la mujer que dio vida a Rosario Tijeras dio a conocer que Paco de Miguel fue el invitado sorpresa, un comediante que ha ganado mucha fama por sus personajes cómicos y satíricos. La influencer fitness fue interrumpida en su clase "Miss Lety Mondragón".

Paco de Miguel interrumpió la clase de Bárbara de Regil

Estuvo con Paco de Miguel en clase fitness

Durante la clase, Bárbara de Regil fue interrumpida por Paco de Miguel. La clase la dio en el World Trace Center en Satélite, Estado de México Pero además de la rutina de ejercicios, los asistentes también pudieron disfrutar de algunos momentos de risas y una pausa en medio de la actividad.

“Yo no autoricé ninguna clase de esta índole. Y menos sin tapabocas”, dijo el ex de LOL durante su participación con de Regil. Pero no todo fueron risas y alegría, Bárbara de Regil obligó a su invitado a que participara en las actividades. Así, de Miguel tuvo que hacer algunos saltos y burpeess, en una competencia que, evidentemente ganó Bárbara de Regil.

La ex Rosario Tijeras puso un poco de humor a su clase fitness

