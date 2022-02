Bárbara de Regil es acusada de robo por su propia hermana

Bárbara de Regil fue acusada por su hermana Michelle de Regil de robo en una de sus historias de Instagram, ante lo cual la estrella de Rosario Tijeras grabó una respuesta para hacer conocer su postura.

Todo fue parte de una broma hecha por la hermana de la estrella de televisión, quien publicó una captura de pantalla con la conversación más reciente que había tenido con la actriz.

En ella se puede ver que Bárbara le pide que la deje tomar cuatro de sus chocolates, a lo cual Michelle le dice que puede hacerlo y además le indica dónde encontrarlos.

Para acompañar este texto, la también empresario publicó un texto en el que pone lo siguiente: "Dato curioso: no hay una vez que mi hermana @barbaraderegil vaya a mi casa y no me de baje con mis chocolates @deregilchocolat".

Bárbara de Regil acude a su antigua casa y se da cuenta que, ¡la convirtieron en un restaurante!

La actriz se delató en el mensaje

Shanik Berman se BURLA de Bárbara del Regil y replica su FOTO desnuda | VIDEO

Bárbara se hizo la ofendida

Como respuesta a esto, Bárbara publicó dos videos en los que sigue con la broma y califica de injuria al texto que publicó su hermana en la red social.

"Yo jamás haría algo así, eso sería ilógico", dijo.

Después de esto, la influencer deja ver el momento en el que muerde una barra de chocolate y termina con el clip. Ambas compartieron la historia de la otra.

Además de ser un momento chusco para los fans de la empresaria, la publicación funciona como una forma de promover el consumo de los productos de Michelle, quien vende estos productos.

Sigue leyendo:

Shanik Berman se BURLA de Bárbara del Regil y replica su FOTO desnuda | VIDEO

¿Tóxica? Bárbara de Regil lleva a su esposo hasta en la ropa; aquí la prueba