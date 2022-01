Hija de Bárbara del Regil supera a su madre con abdomen de acero desde la playa | FOTO

Bárbara de Regil es sin duda una de las celebridades más polémicas que hay en las redes pero también una de las más admiradas por sus más de 8 millones de seguidores con que cuenta en Instagram, red social desde donde mantiene al día a sus fans respecto a cada actividad que realiza o en torno a aquellos proyectos en los que se implica.

Fue así como este día la famosa influencer sorprendió a todos al publicar un par de postales en donde posa desde la playa junto a su hija Mar, quien al igual que ella posan desde la playa en traje de baño, lo que dejó ver la espectacular figura que posee la adolescente, que está a un par de meses de cumplir la mayoría de edad.

De esta manera no hay duda que Mar de Regil se encuentra siguiendo muy de cerca los pasos de su famosa mamá, quien se ha dado a conocer también como una de las influencer fitness más populares en las redes. Este par de postales fueron suficiente motivo para que los seguidores de la actriz aseguraran que su hija ya la ha superado en belleza y que posiblemente muy pronto ocurrirá lo mismo con su físico.

Y es que tras presumir su atlético cuerpo, no cabe la menor duda que Mar de Regil ha seguido al pie de la letras las rutinas de ejercicio que comparte su mamá en las redes sociales, así como los numerosos tips de alimentación que propone en sus videos para alcanzar un cuerpo tan envidiable y perfecto como el de ella.

Bárbara de Regil derrocha amor por su hija

Además de las constantes fotografías en donde presume su ejercitado cuerpo, Bárbara de Regil suele compartir de manera frecuente diversas postales en donde presume lo orgullosa que se encuentra de su hija Mar, de 17 años, a quien se le ve acompañando a su famosa mamá en casi cada una de sus aventuras, viajes y emprendimientos.

Una de las fotografías que De Regil compartió en su Instagram. FOTO: Esepecial

En esta ocasión, De Regil publicó, quizá con orgullo y un poco de nostalgia, un par te fotos en donde su hija, al igual que ella, presumen su figura y muestran su ejercitado abdomen. "If you are a bird … I’m a bird (Si tu eres un pájaro… yo soy un pájaro)", es el texto con el cual acompañó las postales. Además, la protagonista de "Rosario Tijeras" compartió un video en donde aparece junto a su hija recostada en la cama, cuando Mar era tan solo una niña.

Mar de Regil está a solo dos meses de cumplir 18 años. FOTO: Especial

De esta manera la influencer demostró la gran cercanía y el inmenso amor que siente hacia su hija, quien no cabe duda que se ha convertido en todo un orgullo para ella. Así lo demostró también el año pasado luego de publicar un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en donde hizo hincapié en lo triste que se pone cuando su hija Mar no se encuentra cerca de ella.

"No estar a tu lado, o saber que estás cerca de mi es horrible. Siento Como si no tuviera una parte de mi corazón. Llevo casi toda mi vida a tu lado ja literal crecimos casi juntas @marderegil._ Te amo neni con todo mi corazón," fue el texto que compartió Bárbara de Regil con sus seguidores de esta red social.

Mensaje que Bárbara de Regil compartió el año pasado. FOTO: Especial

