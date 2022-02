Eduin Caz saca “los prohibidos” y se roba el centro de mesa en una boda: VIDEO

Eduin Caz asistió la noche del sábado 13 de febrero a una boda y como ya es costumbre, el vocalista de Grupo Firme atrajo todos los reflectores, sin embargo, en esta ocasión más allá de sus lujos y extravagancias lo que llamó la atención fue que demostró que sigue teniendo “mucho barrio” pues luego de intentar robarse un centro de mesa también se lució en la pista de baile y “sacó los pasos prohibidos”.

La boda a la que asistió Eduin Caz y otros miembros del Grupo Firme fue a la de su buen amigo Josue Galaviz, quien forma parte del grupo “La Ventaja” y una vez que quedó atrás del formalismo de las ceremonias, el buen ambiente por el festejo no se hizo esperar y fue Eduin Caz quien se encargó poner ambiente desde la cena pues para empezar intentó robarse un centro de mesa provocando las risas de sus acompañantes, incluyendo a su esposa y su hermano Jhonny Caz, quien fue el encargado de difundir el video de la fechoría de Eduin.

En otro momento de la noche y ya entrado el baile Eduin Caz demostró que es el rey del baile y aprovechó su outfit al estilo pachuco para demostrar sus habilidades sacándole brillo a la pista y se dispuso a “sacar los pasos prohibidos” mientras otros invitados formaron una rueda para que pudiera lucirse a sus anchas.

Cabe mencionar que, Eduin Caz compartió algunos videos de sus ocurrencias en diferentes historias de su perfil de Instagram y enfatizó que todo lo había hecho sin tener una gota de alcohol en su cuerpo por lo que confirmó que es poseedor de un gran sentido del humor y que sabe divertirse en grande.

Eduin Caz muestra como quedó su camioneta accidentada

El pasado 30 de enero, la camioneta de Eduin Caz estuvo involucrada en un fuerte accidente automovilístico en una carretera de Culiacán, Sinaloa, sin embargo, no era él quien la manejaba sino tu tío y asistente, Jorge Omar Cazares, quien afortunadamente pudo salir casi ileso del aparatoso accidente, pero este fin de semana, el vocalista de Grupo Firme mostró en sus redes sociales que su vehículo quedó prácticamente inservible, no obstante aprovechó para bromear y aseguró que “con una pulidita salía el golpe”, además, mencionó que el nuevo apodo de su tío sería “el gato” por aquello de las siete vidas.

Cabe mencionar que no todo fueron bromas pues cuando se puso serio dijo que no podía evitar sentir tristeza por el fin de su “Ramona” como llamaba a su camioneta y mencionó que afortunadamente las cosas no pasaron a mayores y que hoy se pueden reír de lo ocurrido.

