Conoce a la hija de Ana Gabriel y a que se dedica en la actualidad

Ana Gabriel estuvo en boca de todos en los últimos días y es por motivos de que se conoció que su hija biológica es nada más y nada menos que la ex Miss Universo 2020, Andrea Meza. La noticia la difundió una reconocida presentadora, pero todo es muy confuso.

Ana Gabriel tiene de hija a una de las mujeres más bellas del mundo ¿y nadie lo sabía? Cabe recordar que, a través de una información difundida en los medios de la farándula se ha generado una gran agitación en las redes sociales, sobre todo por la popularidad en ella, de Andrea Meza.

Andrea Meza seria la hija biológica de Ana Gabriel. Fuente: ¡Hola!

Shanik Berman, la popular periodista de espectáculos, salió con esta revelación que, al principio, se desmentía, hasta que la misma Ana Gabriel salió a hablar y aclarar. La periodista, en su momento, habló de la aparente relación familiar que había entre la ex reina de la belleza y la cantante, después de que se hiciera público un video en YouTube.

Fue precisamente la misma Ana Gabriel que publicó un video en la plataforma virtual de videos en donde se la escucha con su voz en off asegurando que Meza es su hija biológica. Tristemente, admitió que tuvo que darla en adopción, pero reconocía que era su hija biológica. La famosa cantante de baladas, rápidamente, fue muy criticada. Vale destacar que, en referencia al parecido físico entre ambas, el video se hizo rápidamente viral.

Ana Gabriel seria la madre de la Ex Miss Universo. Fuente: EFE

Por su parte, hay que conocer la versión de Andrea Meza, la Miss Universo 2020, que cuando fue consultada sobre el tema respondió: "no tengo idea de dónde viene este chisme" y continuó: "Porque es un chisme, pero me queda muy claro que mis padres son mis padres biológicos, no tengo nada que decir sobre eso". Algo que no queda claro es que existe un video con una voz en off (que sería la de la Miss Universo) diciendo: “Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel y no quiero hablar del tema”.