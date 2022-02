Jennifer López: Así fue como JLo reveló que se llegó a sentir como una extraña en Hollywood

Jennifer López es una de las mujeres más exitosas y reconocidas del mundo, en parte por su éxito en el mundo de la música, pero también por su gran carrera dentro de Hollywood. En esta ocasión no vamos a presentar un nuevo proyecto o algo relacionado a su vida amorosa, sino una parte de su vida donde pensó que no pertenecía a la empresa cinematográfica más importante de América.

En una entrevista para Rolling Stone, la ‘Diva del Bronx’ contó que en sus inicios llegó sentir que no debía estar ahí, ya que era latina, venía de una familia pobre y porque era mujer. Pero eso no fue factor para terminar con su carrera, tanto que ahora es de talla mundial.

“Siempre sentí que estaba raspando desde abajo. Siempre. Siempre sentí que no era la que se suponía que debía estar en la habitación. Eso es parte de ser puertorriqueña y del Bronx y una mujer. ¿Sabes a lo que me refiero? Todas esas cosas. No haber nacido en una familia con dinero. No conocer a nadie en el negocio. Simplemente salí y dije: ‘A la mierda. Voy a intentarlo”, expresó JLo.

Una vida llena de éxitos

Ahora, con 52 años, Jennifer López es una estrella de talla mundial, con dos hijos que poco a poco se van metiendo al mundo del espectáculo. Pero más allá de eso, la cantante confirmó que pasa un gran momento en lo personal junto a Ben Affleck, con quien se dio una segunda oportunidad.

“Sentimos que lo que encontramos de nuevo es mucho más importante, y cómo protegemos eso y cómo vivimos nuestras vidas, qué compartir, qué no compartir, es el equilibrio que tenemos ahora, el beneficio de la experiencia y a sabiduría que ganamos a lo largo de nuestros años”, dijo en la entrevista.

Ahora, solo queda esperar el estreno mundial de “Merry Me” para verla actuar junto a Maluma, pero no es todo, ya que será el debut de Max, su hijo, como actor. Otro punto importante no dese puede disfrutar de JLo es en sus redes sociales, donde constantemente impone tendencias en el mundo de la moda.

Te puede interesar: