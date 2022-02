Erik Hayser regresa para la segunda temporada de "Oscuro Deseo" en Netflix

“Los seres humanos somos capaces de hacer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado”, dice la voz en off del personaje de Erik Hayser en el avance de la segunda temporada de "Oscuro Deseo" y con el que concuerda el actor, al ver los actos de los que son capaces de hacer los humanos por amor o sobrevivencia.

“Creo que hay situaciones que se presentan en la vida que nos obligan a tomar decisiones que quizá no siempre son las mejores, y eso veremos en la serie. Mujeres y hombres que están al límite de las cosas y sus acciones no siempre los llevarán al mejor camino, porque están guiadas por sus deseos más oscuros y con eso es con lo que se identificará la gente”, explicó Hayser.

El actor considera que la serie plantea dilemas morales en cada uno de los personajes, pero el más notorio es el de Alma, papel que interpreta Maite Perroni, una mujer que lucha por rehacer su vida lejos de esas bajas tentaciones, pero la vida nuevamente le pondrá un reto. “Esto afectará toda la trama y a los demás personajes. Sin duda será una segunda temporada explosiva”, agregó.

A sus 41 años de edad y 20 de carrera, Erik Hayser considera que actualmente desarrolla su mejor papel, el de ser papá, ya que desde joven anhelaba tener una familia y aunque la paternidad es el reto más grande que ha experimentado, goza cada instante.

“La paternidad es compleja y confrontante, pero también es lo más fascinante que me ha pasado. El paquete es delicado, porque toda tu vida cambia, da un giro de 90 grados, pero no podría poner un adjetivo negativo, porque me gustan los retos”, dijo el actor en entrevista.