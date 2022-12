3 películas en Netflix ideales para el primer fin de semana de diciembre, son espectaculares

Las opciones a través de las plataformas de streaming son cada vez más amplias para cada uno de los usuarios, en donde se encuentra el título desde comedia y drama, hasta terror y suspenso.

Entre las producciones más esperadas por parte del público durante diciembre se encuentra “Pinocho” de Guillermo del Toro, “Bardo” de González Iñárritu, “Emily en París” temporada 3, La flor más bella, Ruido de fondo” y “Todo lo que teníamos”.

En esta ocasión hemos hecho la selección de tres películas alojadas actualmente en el amplio catálogo, las cuales podrás disfrutar este primer fin de semana de diciembre acompañado de tus seres queridos.

¿De qué trata "Quédate"?

La primera recomendación es “Quédate”, cinta que fue dirigida por Ozan Açiktan, quien ya ha trabajado en diversas producciones turcas comerciales, con títulos que van desde el drama hasta la comedia; el guion fue realizado por Sami Berat Marçali bajo la producción de OGM Pictures.

“Quédate”, sigue la historia de Semih, quien vive una fuerte ruptura amorosa con su novia, y donde decide enfocarse en encontrar las respuestas sobre estos hechos y en general, sobre su relación con ella.

Durante este proceso, el protagonista descubrirá todo aquello que ha descuidado durante tanto tiempo y que quizá en el fondo lo hizo de manera consciente pero para seguir con su vida, primero deberá enfrentar incluso su pasado; la cinta de drama romántico contó con las actuaciones de Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz y Ceyda Düvenci.

Cabe señalar que esta producción cinematográfica se estrenó en Netflix el pasado 11 de noviembre y ya se encuentra también en la sección de “tendencias” dentro de la plataforma; el filme con una duración de una hora y 47 minutos, también contó con las actuaciones de Berrak Tüzünataç, Sükran Ovali y Ersin Arici.

¿De qué trata "El precio de la verdad"?

La segunda recomendación es “El precio de la verdad”, la cual está basada en hechos reales; fue dirigida por Todd Haynes quien trabajó en proyectos fílmicos como Poison, Safe, Velvet Goldmine, Far from Heaven, I'm Not There y Carol; además de productos televisivos como Dootie Gets Spanked y Mildred Pierce.

“El precio de la verdad” sigue la historia de un abogado que descubre que una serie de muertes están vinculadas a una de las compañías más grandes y poderosas del mundo, sin embargo, decide encontrar la forma de demostrar la veracidad de las investigaciones detrás de dicho caso, pero al intentarlo pone en riesgo su futuro profesional pero sobre todo a su familia e incluso su propia vida.

Cabe señalar que esta producción cinematográfica tuvo estreno en 2019 y fue nominada al Premio César a la Mejor película extranjera, misma que contó con las actuaciones principales de Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Bill Camp, y Tim Robbins y que logró recaudar con su lanzamiento más de 23 millones de dólares.

¿De qué trata “Asesino: misión en venganza”?

Y por último te recomendamos la cinta “Asesino: misión en venganza”, que sigue la historia de Mich Rapp, un joven universitario quien busca constantemente la venganza luego de la asesinato de su novia a manos de una célula terrorista, y para ello, el joven reclutado por un grupo de élite de la CIA en donde quedará bajo el mando e instrucción de Stan Harley, un veterano de la Guerra Fría que es lo que hará paso a paso para cumplir su cometido de vengar la muerte de la mujer que más amo.

Dicha producción fue protagonizada por Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar y Taylor Kitsch, distribuida en 2017 por Lionsgate; tiene una duración de 111 minutos y logró crearse con un presupuesto de 33 millones de dólares, recaudando más del doble de esta inversión, teniendo entonces la ganancia de 66 millones de dólares.

Esta película actualmente se encuentra en el catálogo de Netflix, específicamente en el Top 10 de las películas más vistas ocupando lugar número cuatro obtuvo diversas críticas en sitios especializados del séptimo arte, recibiendo solamente el 34% de aprobación en el sitio de Rotten Tomatoes.

SIGUE LEYENDO:

Es una serie de amor que está a Netflix y está basada en una historia real que conmueve hasta las lágrimas

Tráiler | La nueva película de romance en Netflix que te hará pensar en el egoísmo y la competencia