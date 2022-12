FOTOS: Aura Cristina Geithner sube la temperatura en body paint de señora Claus

Aura Cristina Geithner dejó sin aliento a sus millones de seguidores en las redes sociales con su sensualidad y belleza en un arriesgado look. La actriz compartió en plataformas como Instagram, Facebook y Twitter, en las que se destaca por publicar "picantes" fotografías, una serie de instantáneas de su reciente sesión navideña, en las que se le ve luciendo un body paint de señora Claus con el que subió la temperatura.

La originaria de Colombia, de 55 años, es muy activa en sus cuentas oficiales de redes, en las que suma millones de seguidores, a quienes constantemente consiente con atrevidos atuendos, además, fue una de las primeras famosas en unirse a la polémica plataforma OnlyFans, en la que muchas celebridades han sacado su lado más provocativo, como es el caso de Geithner, quien conquista con sus reveladores looks en lencería y ajustadas prendas.

Aura Cristina Geithner se luce en atrevido body paint

Fue este jueves cuando Aura Cristina compartió una serie de fotografías en sus cuentas oficiales de redes, en las que se dejó ver con un look de temporada, pues ya se prepara para las fiestas decembrinas con su coqueta sesión en la que presumió su curvilínea figura al vestir una minifalda de terciopelo rojo y decorado de peluche blanco que combinó con un diseño de pintura sobre su torso.

Aura Cristina conquista como señora Claus. Foto: IG @crissgeithner

"Diciembre es una época para compartir más, disfrutar... Mamá Noel te regala bendiciones, mucha Luz para ti hoy y siempre! Alegrías para todos #aura #auracristinageithner #AuraCristinaGeithner #christmas #mamanoel #santaclaus #happy #smile #sexywomen #bodypaint #navidad #diciembre #likesforlike #lights #feliznavidad #merrychristmas", escribió la colombiana para acompañar las imágenes que han generado miles de "likes".

En las imágenes se puede ver a la actriz y cantante luciendo un atuendo coqueto y revelador de la señora Claus, looks que le permite presumir sus torneadas piernas, tan admiradas por sus millones de seguidores, quienes no perdieron la oportunidad de llenarla de halagos con frases como: "Espectacular", "Preciosa gracias por tu hermoso regalo", "La mamá Noel más sexy del universo" y "Hermosa sexy me encantas"; entre otros.

La cantante enamora con su belleza y sensualidad. Foto: IG @crissgeithner

Para lograr un atuendo sensual y en sintonía con la temporada, Aura Cristina optó por lucir un body paint en color rojo con decorado blanco, que combinó con una falda corta de terciopelo rojo y un gorrito en el mismo estilo, look que completó con sandalias de plataforma doradas para darle un toque más provocativo y destacar sus curvas, con las que sube la temperatura en las redes sociales.

Geithner se destaca entre las famosas de México y Colombia por poseer una curvilínea figura, torneadas piernas y pequeña cintura, que gusta de presumir con los looks más atrevidos y arriesgados, y aunque ha sido criticada por sus atuendos sigue sumando fanáticos, lo que en el 2021 la llevó a tomar la decisión de unirse a la famosa plataforma OnlyFans, desde donde comparte contenido exclusivo.

La guapa colombiana presume cuerpazo. Foto: IG @crissgeithner

