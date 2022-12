Respira muy hondo antes de conocer el motivo por el que Sofía Vergara terminó su relación con Tom Cruise

La colombiana Sofía Vergara de 50 años de edad, es una actriz conocida en el mundo del espectáculo no solo por su gran talento, si no por su carisma. A su vez, posee una hermosura única que le ha permitido modelar y poder realizar algunas campañas de marcas reconocidas, como McDonalds, Colgate y Miller Light.

Sofía, siempre ha resaltado por su belleza natural y por presentar una trabajada y escultural figura, por lo que muchos famosos han querido conquistar el corazón de la artista. Esto le ha permito a Vergara contar con una larga lista de amoríos con algunos artistas muy famosos de la televisión.

Este es el motivo por el que Sofía Vergara terminó con Tom Cruise:

Sof´pia Vergara y Tom Cruise tuvieron un breve romance. Fuente: Twitter showmundialshow

“Es que yo he tenido muy buena suerte, qué quieres que te diga. He tenido buena suerte. Yo he comido filet mignon”, declaraba Sofía Vergara en una entrevista, con respecto a los famosos que salieron con ella. Entre los artistas más destacados encontramos a: Luis Miguel, Enrique Iglesias, Tom Cruise, fueron algunas de las conquistas de la modelo.

Con respecto al conocido actor Tom Cruise su historia es compleja, ya que ambos mantuvieron una relación amorosa por un tiempo breve y termino porque a la colombiana Sofía Vergara no le gustó un motivo en especial que no comparte con el protagonista de la película “Misión Imposible”.

Hermosa actriz colombiana Sofía Vergara. Fuente: Instagram sofiavergara

Es que al parecer, Tom invitó a Sofía a la fiesta que se realiza antes de los premios Los Oscar y ella quedo encantada. Luego, Vergara recibió una invitación de parte de Scientology Celebrity Center, prácticamente para audicionar para poder ser la futura esposa del actor, algo que básicamente a la colombiana no le gusto y salió espantada de la situación.

SIGUE LEYENDO

Sofía Vergara impacta con revelador corsé de transparencias

Toma aire antes de ver cómo lucía Sofía Vergara a los 27 años