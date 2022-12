La guapa influencer Paige Spiranac preocupa a sus fans: "Tengo problemas de confianza en mí misma"

La guapa influencer de golf Paige Spiranac reveló que tiene el síndrome del impostor y problemas de confianza en sí misma, esto lo reveló en una sesión en vivo de preguntas y respuestas en Instagram, pero sus fans quedaron sorprendidos porque ella ha sido nombrada por la revista MAxim “como la mujer más sexy del mundo” en la edición de este año, además de que tiene una sólida carrera como creadora de contenido.

Tiene 3.7 millones de seguidores en Instagram. Foto: Especial.

La también modelo de 29 años sostuvo que siempre está dudando de sí misma. "Hay gente en mi vida que intenta fortalecerme y hacerme más segura de mí misma, porque tengo problemas de confianza en mí misma y el síndrome del impostor… Así que todo esto que hago es bastante duro para mí porque siempre estoy dudando de mí misma o hablando mal de mí misma, así que todo el mundo me dice: 'deja de hacer eso'", detalló Spiranac. El síndrome del impostor se define como "no ser capaz de evaluar de manera realista tus propias habilidades y competencias".

Pero en estos momentos se siente realizada

Refirió que siempre tiene los pies en la tierra y constantemente siente que necesita trabajar en eso, porque se critica muy duro, aunque reconoció que 2022 ha sido su "mejor año hasta la fecha" y se siente realizada en su vida, tanto profesional como personal.

Sus seguidores le mandaron sus mejores deseos y apoyaron. Foto: Especial.

"La vida me ha ido bastante bien… Gracias por preguntar. En lo profesional y en lo personal parece que por fin todo está en orden. He trabajado mucho en terapia para ser feliz y sentirme realizada en la vida. Y profesionalmente me he esforzado y éste es el mejor año que he tenido hasta ahora, lo cual es emocionante", aseguró.

Espera que 2023 sea incluso un mejor año

Concluyó al decir que espera que el siguiente año sea mejor en todos los aspectos de su vida, “quiero daros las gracias por apoyarme y seguirme siempre. Pronto me iré de vacaciones". Spiranac ha dicho que constantemente la critican por su aspecto, además de que no la han tomado en serio por su físico. Desde que decidió abandonar su floreciente carrera profesional en el golf para convertirse en una celebridad de redes, Spiranac ha tenido que sufrir de sexismo.

"He tenido que ser siempre capaz de hacer eso porque sé que la gente me mira y me percibe de una determinada manera. Así que creo que algunas marcas están preocupadas por trabajar conmigo porque asumen que voy a ser irresponsable y una diva", contó hace unos meses.

