Hermana de Octavio Ocaña causa preocupación con FOTOS desgarradoras

Luego de que el Octavio Ocaña falleciera el pasado 29 de octubre de 2021, el mundo del espectáculo tuvo un giro de 360 grados por la pérdida de un joven actor en un extraño accidente en la carretera Chamapa-Lechería en la limítrofe del Estado de México durante una persecución policiaca.

A poco más de un año de la tragedia, la familia del actor que protagonizaba a "Benito Rivers" en Vecinos, continúa homenajeando al histrión y lo recuerdan con cariño en muchas de sus publicaciones en redes sociales, tal como ocurrió el pasado 6 de diciembre, donde su hermana Bertha Ocaña compartió tres instantáneas donde se observa que la joven le lleva un ramo de flores blancas en el cementerio Recinto Memorial donde descansas sus restos en su natal Villahermosa, Tabasco.

Visitaron la tumba de Octavio Ocaña Foto: IG @berthaocaa

Asimismo, Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña, padre y madre del actor al igual que sus hermanas Bertha y Ana Leticia y quien era su novia, Nerea González, mantienen en buen estado la tumba del actor que tuvo participación en "Lola érase una vez"

En su cuenta oficial de Instagram, Bertha compartió un mensaje dedicado a su difunto hermano, recordándole que lo ama con todo el corazón y los buenos momentos que pasaron juntos;

"Y aunque no estés aquí... Por mi sangre navegarás, porque un día me diste luz, Sé muy bien que me guiarás. Y amaré como amaste tú", escribió en el pie de foto la también actriz de televisión.

¿Quién es Bertha Ocaña?

Bertha Ocaña es la hermana de Octavio quien tiene una gemela llamada Ana Leticia, donde estudiaron actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, además de tener una oportunidad en aparecer en algún capítulo de "La Rosa de Guadalupe" y tras la muerte del actor le hicieron un homenaje en la última serie de televisión que participó; "Vecinos"

Ambos estuvieron en la televisora de San Ángel Foto: IG @berthaocaa

Hace dos meses se cumplió un año de fallecido, donde la Fiscalía del Estado de México, detalló que Leopoldo "N", policía que habría activado el arma que asesinó a la estrella de la pantalla chica, fue detenido, quien actualmente su estado legal es permanecer en prisión preventiva.

SIGUE LEYENDO

Detienen al presunto asesino de Octavio Ocaña, así fue la trágica muerte del actor de "Vecinos" mientras conducía su camioneta

Un año sin "Benito": 5 puntos para darle seguimiento a la muerte de Octavio Ocaña

Hermana de Octavio Ocaña revela nuevos detalles de lo que pasó el día de su muerte