Christian Estrada se defiende de las críticas por conflicto con Ferka: “Fui atacado y juzgado”

Christian Estrada ha sido blanco de críticas en redes sociales tras la denuncia que realizó su expareja, la actriz María Fernanda Quiroz, en la que señala que le ”robo” a su hijo en un centro comercial. Al respecto, el modelo no dudó en defenderse con un nuevo mensaje en el que asegura que ha sido blanco de ataques y juzgado por el público aún cuando un juez no ha definido su situación legal.

El exparticipante de “Guerreros 2020” compartió a través de sus historias en Instagram un comunicado en el que lamenta los ataques en su contra y asegura no haber hablado sobre el pleito legal que enfrenta debido a su estado emocional: “He intentado buscar las palabras y la situación adecuadas (…) Como padre tengo el derecho de ver a mi hijo y mi hijo, de igual manera, tiene el derecho de verme”.

Christian Estrada se defiende de ataques en su contra. Foto: IG @estradac11

Detalló que, contrario a lo que se ha señalado de él, cumple con las obligaciones económicas que tiene con su hijo y serán las autoridades quienes lo demuestren en su momento. Finalmente, agradeció las muestras de apoyo de su familia, fans y personas cercanas ante los comentarios negativos que ha recibido.

“Mi único deseo es y seguirá siendo poder convivir con mi hijo, verlo crecer y ser parte de su vida como cualquier padre. Si bien, me he perdido de muchos momentos importantes, tengo fe en que podré estar en los que vienen (…) Agradezco el apoyo que he recibido de los que han creído en mí porque me conocen más allá de lo que la gente dice, y sobre todo a Dios porque en todo momento ha estado conmigo”, se lee en el comunicado.

Comunicado de Christian Estrada. Foto: IG @estradac11

Ferka teme por su seguridad

Tras la denuncia presentada por Ferka, como se conoce a la actriz, Christian Estrada fue detenido y horas más tarde trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México; sin embargo, el 29 de noviembre un juez de control le dicto libertad inmediata al considerar su detención como arbitraria.

Al respecto, la actriz rompió en llanto durante un encuentro con los medios al mencionar que teme por su seguridad, la de su familia y su hijo debido a que ha recibido amenazas y ha sido víctima de acoso. Por este motivo hizo responsable a su expareja de cualquier cosa que pudiera ocurrirle a ella o sus seres queridos.

Ferka teme por su seguridad. Foto: IG @ferk_q

“Yo la verdad estoy enojada y sentida con la justicia, más allá de la detención y los actos que hicieron, no están viendo el pavor que tengo de salir a la calle porque él sabe donde vivo, donde está mi hijo, quiénes son mis papás y que lo dejen suelto con todo lo que hace”, dijo en entrevista retomada por “De primera mano”.

Su abogada, Ingrid Balderas, explicó que la investigación contra Estrada sigue adelante y se sumarán cargos sobre los que se negó a dar detalles. Añadió que ante las amenazas que ha recibido la actriz de uno de los detenidos solicitarán medidas de protección.

